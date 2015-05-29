Uyuyamayanlar: Yatmadan Yapmamanız Gereken 10 Davranış

Kaliteli bir gece uykusu ertesi günkü ruh halimizi, enerji seviyemizi ve genel olarak sağlıklı bir gün geçirmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Kaliteli uyku, gün içerisinde neler yaptığımızla, ne yiyip içtiğimizle, ne kadar hareket ettiğimizle ve özellikle yatmadan önce zihinsel faaliyetlerimizin ne denli yoğun olduğuyla birebir ilişkili bir durumdur. Uykusuzluk çekenlerin günlük yaşamlarında farkında olmadan yaptıkları bazı şeyler uykuya dalma ve sağlıklı uyuma süreçlerini olumsuz etkilemektedir. İşte farkında olmadan yapılan davranışlar ve yapılmaması gerekenler:

1. Akıllı telefonların ve e- kitapların kullanılması ya da TV seyredilmesi, bu cihazların yaydığı mavi ışık nedeniyle uyku ile ilişkili melatonin hormonunu baskılamaktadır. Melatonin baskılanması uykuya dalmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. Bu tür cihazların akşam saatlerinde daha az kullanılması, yatmadan en az bir saat önce kullanımın tamamen kesilmesi gerekmektedir.

2. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız ve günlük kullanmakta olduğunuz ilaçlar varsa bunları kontrol edin. Bazı ilaçlar kişiyi daha uyanık hale getirererk sizi uykusuz bırakabilir. Bunların içinde antidepresanlar ve bazı tansiyon ilaçları olabilir.

3. Su tüketmek sağlıklı bir vücut için vazgeçilmezdir. Ancak akşam saatlerinde aşırı miktarda su tüketmek gece tuvalet ihtiyacı doğuracağından akşam saatlerinde su tüketiminin azaltılması gerekir.

4. Akşam 8’den sonra zorunlu değilseniz size gelen mesajları kontrol etmeyin. İşle ilgili olabilecek herhangi bir olumsuz mesaj tüm gece sizi meşgul edecektir. İşten çıkmadan önce tüm mesajlarınızı kontrol edin ve bir daha bakmayın.

5. Alkolün rahatlatıcı etkisiyle uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülür. Yatmadan önce alınan alkol gece uyku kalitesini bozarak sabah yorgun kalkmanıza yol açacaktır. Alkol alıyorsanız yatmadan en az 4 saat önce kısıtlı miktarda (1 kadeh şarap gibi) kullanmalısınız.

6. Nikotin bilinen uyarıcı maddelerden biridir. Uyuyamıyorsanız işte sigarayı bırakmanızı gerektiren sebeplerden biri daha.

7. Akşam saatlerinde kafeinsiz bile olsa kahve tüketmek, çay içmek sizi uyanık tutmak için yeterli olacaktır. Unutmayın bir fincan kahve vücutta 12 saat kafein barındırır. Kahve seviyorsanız sabah saatlerinde tüketmelisiniz.

8. Çikolata Sevenler, çikolatayı akşam saatlerinde tüketmeyin. Unutmayın çikolata özellikle siyah çikolata yüksek oranda kafein içermektedir.

9. Akşam yemeğinde baharatlı ve acılı gıdalar tüketmeyin. Bu gıdalar gece boyunca midenizi rahatsız ederek sık uyanmalara yol açabilir.

10. Oda ısınızı alışık olduğunuz ısıdan bir derece daha soğuk hale getirin Daha rahat uykuya daldığınızı fark edeceksiniz.

Hepinize Sağlıklı Uykular

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