Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Profesörden tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz meslek seçerken acele etmeyin
07.08.2020 - 10:22 |

Profesörden tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz meslek seçerken acele etmeyin

YKS tercihleri bugün başladı. Seçilecek mesleğin öğrenci için çok önemli bir karar ve hayatının dönüm noktası olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, Meslek kararında asıl söz sahibi öğrencinin kendisi. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor dedi.

Profesörden tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz meslek seçerken acele etmeyin
ABONE OL

Üniversiteye girmek için YKS'de ter döken öğrenciler hayallerindeki yükseköğretim programlarına girebilmek için tercih yapacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek tercihler dün başladı. 14 Ağustosa kadar devam edecek süreçte öğrencinin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olması gerektiğini ifade eden  Prof. Dr. Necmettin Atsü, Bu öğrencilerin hayatı için önemli bir karar. Dolayısıyla tercih noktasından çok dikkatli olmaları ve doğru karar vermeleri gerekiyor. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor. Okulları çok iyi tanımak gerekiyor. En önemlisi öğrenciler ne istiyorlarsa onu yapmalı. Aileler, arkadaşlar, çevre başka şeyler söylüyor olabilir. Herkes farklı şekilde yönlendirme yapıyor olabilir. Ancak o işi kendileri yapacaklar. Dolayısıyla bu kararda asıl söz sahibi kendileri. Ailelerden ricam bu aşamada çocuklarına fikir vermeleri, ama hiçbir şekilde aşırı yönlendirme yapmamaları, işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor diye konuştu.

Profesyonellerden mutlaka destek alın 

Okulları yerinde görmenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Necmettin Atsü, Mutlaka okullardan destek almak gerekiyor. Okulları yerinde görmek de önemli. Ancak corona virüs şu süreçte elimizi kolumuzu bağladı. Ama bu bize yeni imkanlar sağladı, yeni arayışlar getirdi. İnternet üzerinden ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerle artık bilgi akışı sağlanabiliyor. Hatta kayıtlar bile artık online gerçekleştiriliyor. Üniversitelere gelemeyecek, gelmekten korkan öğrenci adayları bu yöntemi tercih edebilirler dedi.

Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin mesleğin zorluğunu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Atsü, Öncelikle mesleği sevmeliler. Bu alan iyi iş yapıyor, ön planda, çalışma garantisi var diye yapılacak meslek kesinlikle değil. Burada iç seslerini dinlemeleri gerekiyor. Bu mesleği yapamayacaklarını düşünürlerse popülaritesine kanıp meslek seçimi yapmasınlar. Corona virüs salgını nedeniyle adlarını sıkça duyar olduk ama sağlık çalışanları her zaman ön plandaydı, bundan sonra da olacak. Ama sağlık işi gönül işidir, istemeden asla yapılamaz. Tercih sürecinde verecekleri karar çok önemli, hayatın dönüm noktalarından biri. Ama asla bir son değil, tekrarı olacaktır. Bu sene olmazsa seneye girerler. Burada acele etmek yanlış kararları getirebilir. Dolayısıyla kesinlikle aceleye getirilmemesi gereken bir süreç ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor 

Tercih ve tanıtım günlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında devam ettiğini hatırlatan Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Ünlü, şunları söyledi:

Tüm pandemi kurallarına uygun bir tanıtım dönemi hazırladık. Girişte öğrencilerin ateş ölçümleri yapılıyor, maske kullanımı zorunlu, sosyal mesafe kurallarına önem vererek kontrollü bir tercih tanıtım süreci geçiriyoruz. Pandemi nedeniyle öğrenciler içeriye de kontrollü şekilde alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken günler geçiriyoruz. Pandemi öğrencilerin kampüse gelişini engellemedi. Öğrenciler kampüse gelmeye devam ediyor. Okumak istedikleri okulu yerinde görmek istiyorlar. Pandeminin getirdiği kaygının yanı sıra bu yıl eğitimin nasıl olacağı yönünde soru işaretleri var. Biz burada Sağlık Bakanımızın ve YÖK'ün açıklamalarını bekliyoruz. Üniversitemiz henüz bununla ilgili bir karar almadı. Sağlık Bakanımız ve YÖK'ün yönlendirmesiyle ekim ayında akademik yılımıza başlayacağız. Uzaktan eğitim sistemi 23 Mart itibariyle başlamıştı. Altyapımız bunun için hazır. Eskisi gibi akademik hayat üniversitemizde devam ederse de sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bir eğitim yılı olacak.

Başarı sıralamanızı dikkate alın

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasının önemli olduğunu anlatan Uğur Göktürk ise Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralaması önem taşıyor. Başarı sıralamasında amaç öğrenciyi puana değil başarı sıralamasına göre değerlendirmek. 250 puan alan binlerce öğrenci olabiliyor. Fakat bunların hangisinin daha önde olduğunu ancak başarı sıralamasına göre anlayabiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı sıralamasına göre tercih yapmalarını öneriyorum. Öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin ölü tercihten de uzak durması gerekiyor. Gelmeyecek yerleri a

naliz edip ona göre tercih yapmalılar. Öğrencilere daha net ve realist tercihler yapmalarını öneriyoruz uyarısında bulundu.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işle ilgili hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolDudaklar
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde estetik yaptırıyor
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğanİstismar ve çocuktaki etkileri
Özlem Mekik
Özlem MekikTok tutan baklagil salatası tarifi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımFlört etme sanatı
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluCovid-19 turizm sektörünü nasıl etkiledi?
Pınar Karahan
Pınar Karahan"Hit şarkıya gerek yok"
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞÇikolata kisti nedir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDüğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem
En Çok İzlenen Videolar
Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Profesörden tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz meslek seçerken acele etmeyin

Profesörden tercih uyarısı: 60 yıllık bir karar vereceksiniz meslek seçerken acele etmeyin

20'li yaşlardan sonra dikkat! Vücutta üretimi azalıyor

20'li yaşlardan sonra dikkat! Vücutta üretimi azalıyor

Yenilenme zamanı

Yenilenme zamanı

Tüp bebek tedavisine başlayanlar nasıl beslenmeli?

Tüp bebek tedavisine başlayanlar nasıl beslenmeli?

Sıradaki Haber