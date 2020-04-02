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02.04.2020 - 06:02 |

Progesteron Hormonu Nedir? Progesteron Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hormonlar vücutta çok farklı ve çok önemli rol oynarlar. Kadınlık için en önemli olan hormonlardan biri progesteron hormonudur. Önemli bir hormon olan progesteron hormonu nedir? Progesteron düşüklüğü ve yüksekliği neden olur? Progesteronun gebelik ile ilgisi var mıdır? Progesteron ile ilgili bütün bilgiler yazımızda yer alıyor.

Progesteron Hormonu Nedir? Progesteron Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Progesteron hormonu steroid yapılı bir hormondur.

Progesteron Homon Nedir?

Kadınları hamileliğe hazırlayan hormonlardan biridir. Üreme çağında bulunan sağlıklı olan kadınların döngü halinde her ay yumurtalıklardan salgılanan bir hormondur. Kadının yumurtalıkların da olgunlaşmış olan yumurta döllenmez ise kandaki progesteron seviyesi düşer ve adet kanaması başlar. Fakat olgunlaşan yumurta döllenirse progesteron seviyesi iyice yükselerek kadını gebeliğe hazırlar.

Progesteron Kaç Olmalı?

Progesteron hormonunun kandaki seviyesi adet döngüsünün ilk yarısı ile son yarısı arasında farklılık gösterir. Kadınlarda önemli roller üstlenen progesteron hormonu erkek vücudunda da bir miktar üretilir fakat vücutta herhangi bir etkinlik göstermez. Progesteron seviyesi erkeklerde 1 ng/mL den daha azdır. Kadınlarda yumurtlama meydana gelmeden önce 1ng/mL den daha az iken, adet döngüsünün ortasında yani ortalama 14. Günde 5 ila 20ng/mL arasındadır. Hamileliğin ilk zamanlarında 11,2 ila 90 ng/mL olan progesteron seviyesi hamileliğin son dönemlerinde 48 ila 300 veya 300 ng/mL den daha fazladır.

Progesteron Yüksekliği

Progesteron seviyesinin yüksek olması yumurtlama veya hamileliğin bir göstergesidir. Hamilelik tanısını kesin koyabilmek için progesteron seviyesi ile birlikte hCG isimli hormona da bakılır. Hamilelik veya yumurtlama gibi durumlar söz konusu değilse fakat progesteron seviyesi yüksekse bu ciddi hastalıkların olduğunun bir göstergesi olabilmektedir. Tek başına progesteron hormonunun yüksekliği ciddi bir sağlık sorunu değildir. Fakat progestoron seviyesinin yüksek olması bir sonuçtur, gebeliğin doğal sürecine bağlı olarak artar. Bunlar dışında yüksek progesteron seviyesi meme kanserinin oluşma riski ile bir ilişkilendirilmesi yapılmaktadır.

Bunun dışında bazı hormon ilaçları ve doğum kontrol hapları progesteron seviyesini yükseltir. Meme kanseri, , yumurtalık kanseri gibi bazı kanserlerde de progesteron seviyesi yükselir. Yumurtalık kistleri gibi bazı durumlarda progesteronu yükseltir. Bunun dışında adrenal bezlerden aşırı olarak salgılanan progesteron kanda seviyesini arttırır.

Progesteron Düşüklüğü

Normal şartlarda kanda progesteron seviyesi düşük miktarlarda bulunur. Fakat anormal progesteron düşüklüğünün bulunduğu durumlara menopoz, dış gebelik, fallop tüplerinde meydana gelen iltihaplanmalar gibi sorunlar neden olabilir. Polikistik over, düşükle sonuçlanan gebelik gibi durumlarda progesteronu düşürür. Gebelik zehirlenmesi gibi bazı durumlarda progesteronu düşüren nedenlerden biridir.

 

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