Prognoz Nedir? Bir Tıp Terimi Olarak Prognoz Ne Demektir?

Prognozda en çok kullanılan yöntemlerden biri karşılaştırmadır. Örneğin bir ilacın hastalara olan etkisi diğer hasta ile mukayese edilir. Tedavi yöntemlerinde ve cerrahi işlemlerde de karşılaştırma yöntemi kullanılabilir.

Prognoz Nedir?

Prognoz, verilere ve semptomlara bakarak bir hastalığın tedavi süreci hakkında öngörüde bulunmaktır. Antik Mısır döneminde bile prognoz uygulanmıştır. Antik Mısır'da yaşayan hekimler bir hastanın dudaklarına ve gözlerine bakarak iyileşip iyileşemeyeceğine dair kanaatte bulunuyordu.

Eğer hastanın dudakları morarmışsa ya da kararmışsa iyileşmeyeceği anlamına geliyordu. Dudaklarda pembelik ya da kırmızılık var ise hastanın iyileşme şansı epey yüksekti.

Bir Tıp Terimi Olarak Prognoz Ne Demektir?

Günümüzde tıp alanında uygulanan yöntemler teknoloji destekli ve tamamen bilimseldir. Bu bağlamda bir doktorun hastalığın seyri hakkında tahminde bulunması çok daha kolay olabilmektedir.

Doktor hastanın test sonuçlarına bakarak iyileşip iyileşmeyeceği yönünde görüş bildirebilir. Örneğin MR, kan testi, ya da kolesterolü kontrol etmek için yapılan LDL ve HDL testlerine bakan uzman hekimler, hastayı bu doğrultuda bilgilendirebilir.

Bunun dışında ilaçlara karşı hastanın bedeninde ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar, hastanın psikolojisi ve semptomların azalıp artması da prognozda başvurulan temel dayanaklardır. Prognozu etkileyen birçok olumsuz faktör mevcuttur. Bunların başında genç yaş geliyor. Doktorların 18 - 40 yaş aralığında olan kişiler hakkında tahmin yürütmesi, diğer yaş aralıklarına göre çok daha zordur.

Bunun dışında anevrizma, silikozis ve kanser gibi sinsi ilerleyen birçok hastalık doktorların tahminde bulunmasını zorlaştırır.