Propolis Nedir, Nasıl Elde Edilir? Propolis Nasıl Kullanılmalıdır?

Arıların bitkiler tarafından ürettiği bir madde olan propolis, arıların kovanlar üzerinde ki temizliği ve kovanın daha dayanıklı olması için üretmiş oldukları bir maddedir.



Propolis Nedir, Nasıl Elde Edilir?



Propolisler kovan içinde de kullanıldığından dolayı doğal bir koruyucu olarak biliniyor. Dolayısıyla insan vücudu için oldukça faydalı bir madde olarak belirtiliyor. Propolis maddesinin belirli bir rengi bulunmamaktadır. Arılar her gün binlerce bitkiden beslenmektedir. Hal böyle olunca her bitkinin de yapısı farklıdır. Bundan dolayı propolisler tek bir renk olarak ayırt edilemez açık veya koyu olarak pek çok renkte propolis maddesi elde edilebilir.



Propolis uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesine yönelik önerilen bir maddedir. Öyle ki doğal antibiyotik olarak da bilinir. Dolayısıyla dünyada ki en ünlü antibiyotik olarak propolis maddesi gösterilmektedir. Propolis aynı zamanda doğal bir antioksidan görevi de görmektedir. Yapısında B1, B2, C ve E vitamini bulunmaktadır. Propolisin kullanımı da oldukça eskidir. İlk çağlarda yaşayan insanların da propolis maddesi tükettiği bilinmektedir. Dolayısıyla geçmişten günümüze propolis maddesi oldukça faydalı bir besin kaynağı olmuştur.



Propolis Nasıl Kullanılmalıdır?



Propolis maddesinin tek tipte bir kullanım şekli yoktur. Pek çok yöntemle propolis maddesini kullanabiliriz. Her şekilde tüketilmesi önerilen propolisi sizler de istediğiniz tipte kullanabilirsiniz. Propolisleri damla şeklinde kullanılması bilinen ilk propolis tüketim şeklidir.



Günlük olarak propolisin belirlenmiş olan damla sayısı ile kullanılması önerilir. Bu kullanımın da sağlık açısından oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Propolis maddesinin kullanımı için belirli bir yaş grubu da söz konusu değildir. Bebeklik çağından itibaren yaşlılık çağına kadar her yaş grubu için propolis maddesinin kullanımı önerilir.



Propolis öncelikle tüketilmeden önce özümsenme ihtiyacı doğabilir. Propolis doğal olarak kovandan üretildiğinden dolayı kovanda ki atık maddelerde propolisde kalabilir. Dolayısıyla atık maddelerden arındırmak ve daha sonra tüketmek doğru bir tüketim şekli olacaktır. Özümsenme tamamlandıktan sonra elde edilen madde toz haline getirilir. Toz haline gelen madde bu şekilde tüketime sunulur. Ve tüketilir. İster su ile isterseniz de süt ile karıştırarak propolis maddesini gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.