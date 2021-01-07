Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Prostat Kanserinin İlk Belirtisi Ve Tedavi Yöntemleri

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. 50 yaşından önce nadirdir ve çoğunlukla 65 yaşından sonra ortaya çıkar. Ailesinde prostat kanseri olan erkekler daha sık etkilenir.



Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Prostat kanseri, prostat hücrelerinde başlar. Kanserli (kötü huylu) bir tümör, etrafındaki dokuları istila edip yok edebilen bir kanser hücreleri topluluğudur. Ayrıca vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir (metastaz yapabilir).



Prostat kanseri olan bir kötü huylu tümör erkek üreme sisteminin prostat bezinin hücrelerinden geliştirilmiştir.

Vakaların% 90'ında prostat kanseri, prostatın astarını oluşturan epitel hücrelerinin ilerleyici kötü huylu dönüşümünden kaynaklanan bir adenokarsinomdur. Diğer kanser türleri diğer karsinomlar veya sarkomlardır.



İdrar yapma zorluğu, kaynağı basit bir adenom (iyi huylu hiperplazi) olsa bile, çoğunlukla tıbbi muayene gerektiren bir prostat problemini yansıtır.



İdrarda kan veya diğer anormal ürolojik belirtiler konsültasyon gerektirir. Bazen prostat kanseri, bir kemik metastazının varlığıyla (omurgada ağrı gibi) ortaya çıkar.



Daha nadir olarak, kanser hücrelerinin varlığını belirleyen, cerrah tarafından ameliyat edilen ve çıkarılan görünüşte iyi huylu bir tümörün (hiperplazi) laboratuvar analizidir.

Ancak çoğu zaman hiçbir belirti görülmez.



Prostat Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir?



Prostat kanseri esas olarak yavaş büyüyen bir kanserdir (10 ila 15 yıl) ve uzun süre lokalize kalır. Hatta bazıları gizli kalır ve hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte, hızlı değişim biçimleri vardır.



Bu kanser türü genellikle yavaş büyür ve teşhis konulduktan sonra genellikle tamamen veya başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Prostat kanseri olan yaşlı erkeklerin başka nedenlerden ölmesi yaygındır.



Prostat, erkek üreme ve üriner sistemlerin bir parçasıdır. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğündeki bu bez, mesanenin hemen altında, rektumun önünde yer alır. İdrar ve meniyi penisin ucuna taşıyan üretranın bir kısmını çevreler. Prostat, meni oluşturmak için sperm ve diğer sıvılarla karışan mukus ve prostatik sıvı üretir. Yavaş ilerlediği için ilk belirtilerden bahsetmek zor olacaktır.



Prostat Kanserinin Tanısı Nasıl Konu?



Prostat kanseri, kandaki bir proteinde bir artış bularak saptanabilir. Prostata özgü antijen, PSA, prostat tarafından üretilen bir maddedir. Bununla birlikte, bu testte yüksek bir sonuç mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez.



Bir prostat kanseri tanısı erken bir aşamada (tümör küçük olduğunda) yürütülen bu hastalığın tedavi şansı artar. Prostat kanseri riski yaşla birlikte artar. 50 yaşından önce nadirdir. Teşhis edilen vaka sayısı 70 yaş civarında en yüksektir.



Aile geçmişine bağlı olarak prostat kanseri üç şekilde ortaya çıkabilir.



Prostat Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?



Prostat kanserinin tedavisi evrimi, türünün aşamasına bağlıdır, aynı zamanda hasta ve kendi yaşındaki genel sağlık durumu ile ilgilidir.



Cerrahi teknikler genellikle daha iyi ve daha iyi anlaşılsa da, müdahalenin iktidarsızlık veya idrar kaçırma problemleri gibi önemli sonuçları olabilir.



Radyoterapi, sıklıkla kullanılır ve büyük iyileşme şansı sağlayabilir. Yeni hedeflenen ışınlama teknikleri, bir kez daha sık görülen komplikasyonları sınırlandırmaktadır. Prostata yönlendirilen ışınlar, komşu organları ve dokuları etkiler ve bu da daha sonra sindirim, idrar veya cinsel bozukluklara (iktidarsızlık) neden olabilir.



Prostata kanser hücrelerini yok edebilen küçük radyoaktif taneciklerin implante edilmesinden oluşur. Özellikle küçük tümörler için çok iyi sonuçlar verebilir.



Prostat kanseri taramasının değeri konusunda devam eden bir tartışma var. Prostat kanseri için kitlesel taramanın gerekli olmadığı açıktır, ancak bireysel erken teşhis sorusu geçerliliğini korumaktadır.