Prostat Nedir? Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır, Prostata Ne İyi Gelir?

Bir salgı bezi olan prostat, içinden idrar kanalının geçtiği ve testislerden spermleri getiren tüplerin açıldığı bir organdır. Bu bezin asıl görevi meninin oluştuğu sıvının bir kısmını salgılamaktır.

Prostat Nedir?

Prostat, mesane çıkışında bulunan 18-20 gramlık bir salgı bezidir ve ana işlevi üremeyle ilgilidir. Prostat, idrar yolundan geçer ve çoğunlukla yaşlı erkeklerde büyür ve normal boyutunu aştığında prostat tüm erkekler de benzer bir yol izlemeyebilir. Bazı insanlar prostat idrar yoluna doğru büyürken, diğerleri ise mesane içine doğru büyüyebilir. Bu tür bir büyümede, prostat ultrason görüntüsünde hafifçe büyümüş gibi görünse de, hasta ciddi rahatsızlık hissedebilir. Prostat dışa doğru genişlediğinde prostat boyutu büyük olmasına rağmen hastaların şikayet oranı farklıdır.

Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat tedavisi için öncelikle hastalığın tanısı konulmalıdır. Prostatla ilgili hastalıklar üç grupta sınıflandırılabilir:

İyi huylu prostat büyümesi

Prostat iltihabı (Prostatit)

Prostat kanseri

Prostat Büyümesi Tedavisi

Tedavinin ana belirleyicileri, hastanın şikayet derecesi ve prostatın büyümesinin neden olduğu fiziksel ve fonksiyonel problemlerdir. Bazı hastalarda ciddi bir rahatsızlık olmasa da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan hematüri, mesane taşı gelişimi ve böbrek yetmezliği tedavi gerektiren hastalıklardır.

Tedavi yöntemleri arasında şunlar vardır:

İlaç ile (medikal) tedavi

Düzenli takip/gözlem ile bekleme

Cerrahi tedavi yöntemleri

Prostatit Tedavisi

İlaçlar prostatiti tedavi etmek için kullanılır. Bunlar arasında ağrı kesiciler, antienflamatuvar ilaçlar, alfa blokerler (prostat ve mesane boynunu gevşeten) ve bazı antibiyotikler bulunur. Çoğu erkek için hastalık birkaç hafta ila birkaç ay içinde iyileşecek olsa da, bazı kişilerin semptomları daha uzun sürebilir.

Prostat Kanseri Tedavisi

Hastalığın evresine ve yaygınlığına bağlı olarak tedavi yöntemleri değişebilir. Hastanın durumuna veya hastalık düzeyine göre tedavi yöntemleri tek tek, birlikte, sıralı veya dönüşümlü olarak kullanılabilir. Bazı hastalarda tedavisiz aktif izleme seçilebilir.

Gerekli incelemeler sonrasında çoğu hastada şu yöntemlerden biri tedaviye başlanır:

Işın tedavisi (radyoterapi, brakiterapi)

Cerrahi tedavi

İlaç tedavisi (hormon tedavisi, kemoterapi).

Fokal tedavi

Prostata Ne İyi Gelir?

Prostata faydalı olan besinlerin tüketilmesi prostat kanseri riskini azaltabilir. Beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel egzersiz ve sağlıklı kiloyu korumak gibi faktörler de prostat kanserini önleyebilir.

Prostat sağlığına için yararlı gıdalar arasında;

Selenyum içerikli deniz ürünleri, yumurta ve sarımsak

Yüksek çinko içerikli baklagiller, fındık ve süt

Likopen içeren domates, karpuz ve kuşburnu gibi meyve ve sebzeler

Meyveler ve sebzeler ve tam tahıllar sayılabilir.