Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Prostat Nedir? Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır, Prostata Ne İyi Gelir?
16.02.2021 - 17:23 |

Prostat Nedir? Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır, Prostata Ne İyi Gelir?

Erkek bedeninde diğerlerine nazaran daha sık problem yaratan organlardan birisi de prostattır. Genellikle 50 yaş ve üstü erkeklerde görülen prostat hastalıkları bazen de genç erkeklere de rahatsızlık verebilmektedir. Prostat büyümesi, prostat iltihabı ve prostat kanseri gibi ciddi hastalıkların erken tanı ve tedavisi için bir üroloji uzmanına görünmek sağlıklı olacaktır. Prostat nedir, prostat tedavisi nasıl yapılır ve prostata ne iyi gelir detaylarıyla derledik.

Prostat Nedir? Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır, Prostata Ne İyi Gelir?
ABONE OL

 Bir salgı bezi olan prostat, içinden idrar kanalının geçtiği ve testislerden spermleri getiren tüplerin açıldığı bir organdır. Bu bezin asıl görevi meninin oluştuğu sıvının bir kısmını salgılamaktır.

 Prostat Nedir?

 Prostat, mesane çıkışında bulunan 18-20 gramlık bir salgı bezidir ve ana işlevi üremeyle ilgilidir. Prostat, idrar yolundan geçer ve çoğunlukla yaşlı erkeklerde büyür ve normal boyutunu aştığında prostat tüm erkekler de benzer bir yol izlemeyebilir. Bazı insanlar prostat idrar yoluna doğru büyürken, diğerleri ise mesane içine doğru büyüyebilir. Bu tür bir büyümede, prostat ultrason görüntüsünde hafifçe büyümüş gibi görünse de, hasta ciddi rahatsızlık hissedebilir. Prostat dışa doğru genişlediğinde prostat boyutu büyük olmasına rağmen hastaların şikayet oranı farklıdır.

 Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Prostat tedavisi için öncelikle hastalığın tanısı konulmalıdır. Prostatla ilgili hastalıklar üç grupta sınıflandırılabilir:

İyi huylu prostat büyümesi

Prostat iltihabı (Prostatit)

Prostat kanseri

Prostat Büyümesi Tedavisi

 Tedavinin ana belirleyicileri, hastanın şikayet derecesi ve prostatın büyümesinin neden olduğu fiziksel ve fonksiyonel problemlerdir. Bazı hastalarda ciddi bir rahatsızlık olmasa da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan hematüri, mesane taşı gelişimi ve böbrek yetmezliği tedavi gerektiren hastalıklardır.

Tedavi yöntemleri arasında şunlar vardır:

İlaç ile (medikal) tedavi

Düzenli takip/gözlem ile bekleme

Cerrahi tedavi yöntemleri

Prostatit Tedavisi

 İlaçlar prostatiti tedavi etmek için kullanılır. Bunlar arasında ağrı kesiciler, antienflamatuvar ilaçlar, alfa blokerler (prostat ve mesane boynunu gevşeten) ve bazı antibiyotikler bulunur. Çoğu erkek için hastalık birkaç hafta ila birkaç ay içinde iyileşecek olsa da, bazı kişilerin semptomları daha uzun sürebilir.

 Prostat Kanseri Tedavisi

 Hastalığın evresine ve yaygınlığına bağlı olarak tedavi yöntemleri değişebilir. Hastanın durumuna veya hastalık düzeyine göre tedavi yöntemleri tek tek, birlikte, sıralı veya dönüşümlü olarak kullanılabilir. Bazı hastalarda tedavisiz aktif izleme seçilebilir.

 Gerekli incelemeler sonrasında çoğu hastada şu yöntemlerden biri tedaviye başlanır:

Işın tedavisi (radyoterapi, brakiterapi)

Cerrahi tedavi

İlaç tedavisi (hormon tedavisi, kemoterapi).

Fokal tedavi

Prostata Ne İyi Gelir?

 Prostata faydalı olan besinlerin tüketilmesi prostat kanseri riskini azaltabilir. Beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel egzersiz ve sağlıklı kiloyu korumak gibi faktörler de prostat kanserini önleyebilir.

 Prostat sağlığına için yararlı gıdalar arasında;

Selenyum içerikli deniz ürünleri, yumurta ve sarımsak

Yüksek çinko içerikli baklagiller, fındık ve süt

Likopen içeren domates, karpuz ve kuşburnu gibi meyve ve sebzeler

Meyveler ve sebzeler ve tam tahıllar sayılabilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melatonin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Melatonin Hormonunun Yan Etkileri Var Mı?

Melatonin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Melatonin Hormonunun Yan Etkileri Var Mı?

B1 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? B1 Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

B1 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? B1 Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

Çocuk Gastroenteroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk Gastroenteroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?

Skolyoz Korsesi Nedir, Ne İşe Yarar? Skolyoz Korse Tedavisi Hakkında Her Şey...

Skolyoz Korsesi Nedir, Ne İşe Yarar? Skolyoz Korse Tedavisi Hakkında Her Şey...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet