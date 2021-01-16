Prostata Ne İyi Gelir? Prostat Sağlığı İçin Tüketilmesi Gerekenler Nelerdir?

Erkeklerin prostat büyümesinin semptomlarını azaltmak ve sorunun daha da kötüye gitmesini önlemek için alabileceği birçok strateji vardır. Birincisi, belirli besin gruplarının faydalarını gösteren araştırma sonuçlarına göre diyetinizi değiştirmektir.

Prostata Ne İyi Gelir?

Çok az erkek bu konuyu doktorlarıyla açıkça tartışmaya cesaret edebilir. Ancak prostatlarını düzenli olarak kontrol ettirerek ve birkaç diyet kuralı benimseyerek kansere karşı daha iyi koruma sağlamak mümkündür.

Diyet her şey olmasa da prostat kanseri gibi belirli hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Peki hangi yiyecekler tercih edilir?

Brokoli ve daha genel olarak turpgiller familyasından sebzeler, prostat kanseri de dahil olmak üzere bazı kanserlerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Günlük yeşil çay içilmesi tavsiye edilir. Onun yararları çok çeşitlidir. Tümörlerin gelişimini sınırlamaya yardımcı olduğu söylenen bir antioksidan madde olan kateşin içerir.

Nar daha az biliniyor, ancak nar suyu prostatının sağlığı için gerçek bir müttefik. Her gün bir bardak içebilirsiniz. Nar meyvesinde bulunan antioksidanların bu faydalardan sorumlu olduğu söyleniyor.

Prostat Sağlığı İçin Tüketilmesi Gerekenler Nelerdir?

Pirinç, buğday ve cevizde bulunan selenyum koruyucu bir etki sağlayacaktır. Ancak özellikle kanında düşük miktarda selenyum bulunan erkeklerde etkisi görülür.

Badem, keten tohumu, fındık, aspir, mısır ve soya fasulyesi yağında bulunan E vitamini de önlemede faydalı olacaktır. Rolü özellikle sigara içenlerde ve kanda düşük miktarda E vitamini bulunanlarda etkili olacaktır.

Çok fazla alınan selenyum ve E vitamininin sağlık üzerinde zararlı etkileri olması muhtemeldir. Bu nedenle, bunları içeren yiyecekleri takviye şeklinde tüketmek yerine diyetinize dahil etmeniz tercih edilir. Aslında, takviyelerin prostat kanserini önlemeye yardımcı olduğu gösterilmemiştir.

Sebzeler kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Faydalarından yararlanmak için tabağınızın yarısını sebzelerle doldurun. Sundukları farklı bileşiklerden yararlanmak için renkleri değiştirin.

Ek olarak, hepsi çok renkli olmasalar da, turpgiller familyasına ait karnabahar, brokoli, Çin lahanası ve Brüksel lahanası gibi sebzeler de kanser önleyici özelliklere sahiptir. Haftada en az 5 kez tüketmek prostat kanseri gelişme riskini azaltabilir.

Yağ oranı yüksek, özellikle hayvansal yağ içeren bir diyet, prostat kanseri gelişme riskini artıracaktır. Ayrıca diyetteki fazla yağ fazla kiloya neden olabilir. Aşırı kalori tüketimi ve obezite, daha büyük prostat kanseri riskiyle bağlantılı iki faktör olduğundan, enerji ihtiyaçlarınızı aşmadan karşıladığınızdan emin olmak en iyisidir.

Kalsiyum, kemik sağlığının gelişimi ve sürdürülmesi için kesinlikle gerekli bir besin maddesi olmasına rağmen, aşırı tüketimin prostat kanseri gelişme riskinin daha yüksek olmasıyla bağlantılı olabileceği görülmektedir. Kalsiyumun dezavantajlarını da riske atmadan faydalarından yararlanmak için 1000 mg'dan fazla sağlayan kalsiyum takviyesi almamanız önerilir.

Prostata Zararlı Yiyecekler Nelerdir?

Araştırmalar, sosis, hamburger, soğuk etler ve jambon gibi kırmızı veya işlenmiş et tüketmenin prostat kanseri riskinizi artırabileceğini göstermiştir.

Hayvansal yağlar açısından zengin bir diyetin vücutta aşırı kirletici (serbest radikaller) üretimine neden olabileceğine, vücudun dokularına ve hücrelerine saldırarak yaşlanmalarını ve hatta yok olmalarını hızlandırabileceğine inanılmaktadır. Diyetinizdeki kırmızı ve işlenmiş et miktarını azaltmak istiyorsanız, bunun yerine tavuk, hindi veya balık yemeyi deneyebilirsiniz.

Bazı araştırmalar, süt veya peynir gibi çok sayıda süt ürünü yemenin veya içmenin prostat kanseri riskinizi artırabileceğini göstermiştir.

Aslında, kalsiyum açısından zengin süt ürünlerini tüketmek, kandaki D vitamini seviyelerini düşürmenin yanı sıra, prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Riski artıracak olan fazla kalsiyum ve D vitamini eksikliğidir. Daha az kalsiyum veya daha az süt tüketmenin prostat kanserini önlemeye yardımcı olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.

Fazla selenyum ve E vitaminine dikkat edin! E vitamini ve selenyumun uzun süredir prostat kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğuna inanılıyor. Çok büyük miktarlarda tüketilen selenyum ve E vitamininin, bu besin takviyelerinin kanıtlanmış bir eksiklik olmadan alınması durumunda sağlığa zararlı etkileri olması muhtemeldir.