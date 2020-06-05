Duygusal Yeme Nedir?

DUYGUSAL YEME NEDİR?

Danışanlarda yan durum olarak en sık karşılaştığımız durum duygusal yeme durumu.Bu durum bireyin fizyolojik bir açlık hissetmeden olumsuz duyguları bastırmak için yemek yeme isteği duymasıdır.Duygusal yeme fizyolojik açlık gibi yavaş yavaş değil bir anda gelir.Kişi kendini stresli,üzgün,mutsuz,duygusal olarak boşlukta hissettiği zaman gerçekleşir.Bireyler genellikler bu durumlarda kalorisi,yağ ve şeker oranı yüksek yiyeceklere yönelirler.Yenilen yağlı ve şekerli yiyecekler kişiyi kısa süreliğine rahatlatır.Yiyeceklerin oluşturduğu rahatlama etkisi geçtikten sonra bireyler tekrardan duygularla baş etmede zorlanırlar.Tekrar yemeye başlanır ve bu kısır döngü devam eder.Bir süre sonra bu yiyeceklere bağımlı hale gelinir.Özellikle tercih edilen yağlı besinler bireyin dopamin(canlılık) hormonlarını bir anda yükseltip bir anda düşürür.Aynı zamanda şekerli besinler de bireyin serotonin(mutluluk) hormonlarını bir anda yükseltip bir anda düşürür.Bu yiyecekleri tüketemedikleri zaman yoksunluk belirtileri gösterirler;sinirlilik,gerginlik,mutsuzluk gibi.Bu kısır döngüden çıkmak için öncelikle kişi duygusal yeme yaşadığının farkında olmalıdır.İşe yiyecekleri dengeli tüketmekle başlanabilir,eğer kalorili yiyeceklere bağımlıysanız onları hiç tüketmemek sizi daha çok strese sokacak ve bu yiyecekleri daha çok tüketmek isteyeceksiniz.Ayrıca bu dönemde bolca su tüketimi yapmalısınız.Açlıkla susuzluk birbirine karıştırılabiliyor.Açlık hissettiğiniz an önce su tüketip ardından 15 dakika bekleyin.Açlığınız geçmediyse bir şeyler yiyin.Fiziksel aktivite stresinizi azaltacak ve stresle baş etmek için yiyeceklere daha az yönelmenizi sağlayacaktır.Yemek yeme günlüğü tutmak ve genellikle hangi duyguları bastırmak için yemek yediğinizi not almak gerekir.Bu duygularla baş etmek için yemek yeme dışında neler yapabilirsiniz?Sizi yemek yemek için tetikleyen duyguları keşfedip temeline inin.Eğer sizi tetikleyen duygu yalnızlıksa biraz daha sosyal olmayı deneyebilirsiniz.Kendinize olan sevginizi göstermenin tek yolu yemek yemekten geçmiyor.Eğer problemlerinizi tek başına çözemiyorsanız,hem duygusal sıkıntılarınız hem de yeme bozukluklarınız için terapi almayı deneyebilirsiniz.