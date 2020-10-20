“Tarih boyunca, mistikler ve filozoflar, hayatın derin sorularına yanıt bulmak için kendimize bakmamız gerektiğini söylerler. Bu kulağa ilgi çekici geliyor, fakat kendimize nasıl bakarız. Sokrates incelenmemiş hayatın yaşamaya değer olmadığını düşünür. Hayatınızı nasıl incelersiniz? Gözlerinizi kapatır meditasyon mu yaparsınız? Bir analistin kanepesine uzanır ve serbest çağrışımlar mı yaparsınız? Bizim önemli ve heyecanlı olan neyi keşfetmemiz gerek? Bu bir tür aydınlanma mı? Araştırdığımız yanıtlar gerçekten hayatlarımızı iyileştirecek mi?” diyor Dr.David Burns “Birlikte İyi Hissetmek” isimli kitabında ve ekliyor “Fakat sizi uyarmalıyım; aydınlanma sancılı olabilir.”

Cevap iletişim. Kendinle ve çevrende kurduğun iletişim ağında bir yerlerde bulabilirsin kendini.

İlk adım çevreyle kurulan iletişim olsun; ailenle, partnerinle, arkadaşlarınla, birlikte çalıştığın insanlarla, yeni tanıştığın insanlarla, belki de hiç tanışmayacağın ancak asansörde karşılaştığın insanlarla olan iletişimine bakalım. İletişim bir ortamda sadece belirdiğimiz an başlayabiliyor. Kendimizi tanıtmamıza gerek kalmadan içeriye girdiğimiz andan itibaren kim olduğumuza dair onlarca bilgi saçıyoruz. Araştırma sonuçlarına göre ilk birkaç dakika sonunda insanların zihinlerinde zaten ‘birisi’ oluveriyoruz. Düşünelim, en yakın arkadaşlarınız sizi tanımlardı? Aileniz geliştirilmesi gereken yönünüz olarak hangi özelliklerinizi söylerdi? Yöneticiniz ya da çalışanlarınız sizinle ilgili ama ile başlayan hangi cümleleri seçerdi? Ve siz bunları duyduğunuz zaman gerçekten önemsiyor musunuz? Zaman zaman çevrenizde güvendiğiniz insanlardan geri bildirim aldın ve lütfen dinleyin. Sadece işitmek yetmez; ne söylemek istediğini algılamak, üzerine düşünmek, ilgili soru sormak, teyit almak hem empatik bir iletişim ortamı sunar hem de ilişki bağlarımızı güçlendirir. Geri bildirim alarak ilerlediğimiz ilişkilerde, işlerde, birlikteliklerde olası hataları, iletişim engellerini ortadan kaldırmış olur; kendimizi ifade etme imkanı bulmuş oluruz. Etkin dinleme sanırım insanlığın en büyük becerilerinden ve üstelik öğrenilebiliyor.

İkinci adım kendimizle kurulan iletişim. “Bir ben vardır benden içeri” demiş Yunus Emre, tanış o kişiyle. Kendinizi tanıdığınızda psikolojik iyi oluşunuzu güçlendirecek becerilerinizi fark eder, zorlu duygu durumlarıyla baş edebilmek için gerekli kabulu keşfetmiş olursunuz. Özgürlüğünüz, haklarınız, talepleriniz, ihtiyaçlarınız ve dolayısıyla özgüveninizin temellerini kendinizi tanıdıkça atabilirsiniz. ‘Hep bunu yapmak istemiştim’ demektense ‘Şimdi bu hayalim için çalışıyorum’ diyebilirsin. Kim olduğunu bilirsen, sınırlılıklarını bilir, hayallerinin peşinden giderken ihtiyaçlarını görebilirsin. Kendinle kurduğun iletişim; hani o kalabalığa girdiğinde beliren veya hata yaptığında duyduğun o iç ses sen kendini tanımaya başlarsan artık eleştirel ve kötü bir ses olmaktan en yakın arkadaşınmışçasına bir şefkatle duyurur kendini sana. Çevreyle kurulan iletişimde geri bildirim almanın önemi kadar kendinle kurduğun iletişimde de küçük düşünme molaları, meditasyon vb zihin egzersizleri ile yola çıkabilirsin. Her hafta seni mutlu veya mutsuz eden şeyleri küçük bir deftere not edebilir, daha sonra üzerine düşünebilirsin. Unutma duyguların motivasyonlarınla önce düşüncelerine ardından da davranışlarına dönüşür. ‘Orada yalnızım, istenmiyorum’ dediğin şey sadece seni o ortamdan uzaklaştırmakla kalmayacaktır; kendinden de uzaklaştırabilir. Oysa sen bugüne kadar birçok başarı, başarısızlık, mutluluk ve mutsuzlukla geldin, ders çıkardın, yeniden denedin, batırdın, hissettin, hissizleştin ve varsın! İnsanların doğru veya yanlış etiketlendirmeleriyle hayatını ve hayatına bakış açını şekillendirmemelisin. Sen önce sen ne istiyorsun? Kimsin ve kim olmak istiyorsun? Kendinizi tanıma yolunda en sevdiğim egzersizlerden birisi otobiyagrafik hafıza çalışmasıdır. Hatırlayabildiğin kadar eskiye git ve film şeridi gibi bırak aksın. Bir diğeri de kendi zihnindeki portren. Nasıl birisi bu, kim bu insan, güçlü yönleri ne, zayıflıkları ne? Benlik saygın ile ilgili cevaplar bulmanı sağlayan bu çalışma ile kafandaki resmine ulaşabilirsin. Sor kendine: ben kimim, hayattaki amacım nedir, hayallerim neler...

Benliğimizin en derin kısımlarında dolanmak kolay değil; dürüstlük, şeffaflık ve güç istiyor. Mindfulness (bilinçli farkındalık) pratikleri iyi bir fikir olabilir. Ben kendi mindfulness süreci daha önceki şu yazımda birazcık paylaşabilmiştim. Bu pratiklerle ulaştığınız iç huzur ve denge kim olduğunuzu duyabilmenize imkan verebilir. Dene.

Sevgiyle...

Psk.Dan.Gizem Kolçak

İletişim ve psikolojik danışmanlık için....

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