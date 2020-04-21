Pth (Parathormon) Nedir? Pth Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Parathormon paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kandaki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormondur.

Pth( Parathormon) Nedir?

Kanda bulunan kalsiyum değerini düşürmeye yönelik çalışmaktadır. Kanda bulunan kalsiyum seviyesi arttıkça paratiroid bezleri parathormon salgısını arttırmaktadır. Artan parathormon kalsiyum seviyesini normal değere düşürmektedir. Bu durumda testlerde parathormon /kalsiyum yüksekliği ( hiperkalsemi ) görülmektedir.

Kanda bulunan kalsiyumun düşmesi halinde ise paratiroid bezleri parathormon salgısını ve kana gönderilmesini azaltmaktadır. Bu durum ise parathormon /kalsiyum düşüklüğü hipokalsemi olarak adlandırılmaktadır.

Pth Kaç Olmalı?

Parathormon düzeyinin net bir biçimde öğrenilmesi için kalsiyum değeri ve parathormon seviyesi birlikte ölçülmektedir. Böylece doğru tanı koymam mümkün olmaktadır. Parathormon normal değeri ise, 1 mililitre kan için 10-55 pikogram olarak belirlenmiştir. Bu değerin altında olması hipokalsemi, üzerinde olması ise hiperkalsemi olarak değerlendirilmektedir.

Pth Yüksekliği ( Hiperkalsemi) Nedenleri

Parathormon değerinin yüksek çıkması kanda parathormon sayısının artması anlamına gelmektedir. Hiperkalsemi olarak adlandırılan bu durumun oluşmasında çeşitli etkenler bulunmaktadır. Hiperkalsemi tedavisi için hiperkalsemi oluşumunu tetikleyen neden belirlenmelidir. Hiperkalsemi oluşumu nedenleri başlıca şu şekilde sıralanmaktadır:

Vücutta kalsiyum fazlalığının olması,

D vitamini eksikliği ya da çok fazla olması,

Vücutta fosfor seviyesinin yükselmesi,

Paratiroid bezi hastalıkları,

Paratiroid bezlerinin fazla büyümesi,

Paratiroid bezlerinde tümör oluşumu

Hamilelik,

Böbrek hastalıkları,

Magnezyum seviyesinin normal değerinden daha düşük olması,

Kullanılan çeşitli ilaçların yan etkileri,

Vücutta hücre yıkımının hızlanması ( genellikle kemoterapi ilaçları kullanımı sonucu)

Ağır ve bulaşıcı hastalık geçirilmesi,

Vücudun parathormonu kullanımına izin vermemesi,

Metabolik rahatsızlıkların yaşanması,

Kalsiyum, magnezyum ve fosforun besinler aracılığı ile çok fazla alınması.

Pth Düşüklüğü ( Hipokalsemi) Nedenleri

Parathormon seviyesinin normal değerlerin üzerinde olmasının çeşitli nedenleri olmaktadır. Hastaların tedavi edilebilmesi için öncelikle bu durumun nedeni tespit edilmektedir. Başlıca nedenleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Vücutta demir seviyesinin artması,

Tiroid hastalarında cerrahi müdehale işlemlerinde paratiroid bezlerinin zarar görmesi,

Paratiroid bezlerinde oluşan hastalıklar,

Paratiroid bezlerinin işlevsel bozuklukları,

D vitamini eksikliği,

Magnezyum seviyesinin düşük olması,

Radyasyona maruz kalmak,

Çölyak hastalığı,

Paratiroid hastalığı,

Bağışıklık sistemi zayıflığı,

Böbrek hastalıkları,

İnce bağırsaklarda emilim bozukluğunun olması,

Bazı ilaç gruplarının kullanılması,

Karaciğer rahatsızlıkları,

Alkol kullanımı,

Fosfor seviyesinin yüksek olması.