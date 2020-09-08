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08.09.2020 - 17:37 |

Pug Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pug Cinsi Hakkında Bilgiler

Mops ve Carlin adıyla da bilinen Pug köpeklerinin kökeni Uzak Doğu'dur. Bilimsel adı ''Canis Iupus familiaris'' olan bu köpekler, en eski köpek ırklarından biri olarak kabul ediliyor. Kökeni M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Pug cinsi köpekler genelde kayısı rengindedir. Fawn ve Silver Fawn renkli olan türlerin burunları ve patileri siyahtır. Pug köpeklerin fiziksel ve karakter özellikleri nelerdir? Sizin için araştırdık.

Pug Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pug Cinsi Hakkında Bilgiler
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Basık bir burna ve kısa bacaklara sahip olan Mops köpekleri, genelde süs köpeği olarak yetiştiriliyor. Ancak görme yetileri fazla geliştiği için bazı ülkelerde bekçi köpeği olarak da eğitilmektedir. Tüyleri de bacakları gibi kısa olan Pug cinsi köpekler, ülkemizde de en çok bakılan köpek türlerinin başında geliyor.

Pug Köpek Özellikleri Nelerdir?

Pug cinsi köpekler az tüy döktüğü ve az ses çıkardıkları için apartmanlarda bile rahatlıkla bakılabilir. Yavru pug sahiplenen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey ise beslenme ve aktivite programlarıdır. Bu cins köpeklere periyodik aralıklarla spor yaptırılmalıdır. Aksi takdirde erken yaşta sağlık problemleri görülebilir.

Genel olarak hassas bir yapıya sahiptirler. Uzmanlara göre pug cinsi köpeklere musluk suyu vermek bağırsak enfeksiyonlarına ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Kış mevsiminde de yaz aylarında olduğu gibi çok fazla su tüketirler. Bu nedenle su kabı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise Pug köpeklerinin beslenmesidir. Diğer birçok köpek türü gibi sahiplerinin yemeklerinden tatmak isteyebilirler. Eğer sık sık evde pişen yemeklerden verilirse Pug köpekleri, önlerine konan mamalardan yemeyebilir. Şekerli gıdalar köpeklerin kör olmasına neden olduğu için kesinlikle verilmemeli ve ortada bırakılmamalıdır.

Pug Köpek Karakter Özellikleri

Sahipleriyle çok kolay ve hızlı bir şekilde duygusal bağ kuran Pug cinsi köpekler, oyun oynamaya ve uykuya çok düşkündür. Günün 10 - 12 saatini uykuda geçirebilirler. Yaz aylarında bu rakam 13 - 14 saate kadar çıkabilir. Sahipleri kendileriyle ilgilenmediği takdirde küsebilir ve kısa süreli depresyona girebilirler. Oldukça narin ve duygusal bir yapıya sahip olan Pug köpek cinsi köpekler, sadece oyun oynarken yaramazdır. Bunun dışında uysal ve cana yakın bir yapıya sahip oldukları için bakılması en kolay köpek türlerinden biridir.

En bilinen karakteristik özelliklerinden bir diğeri ise inatçı olmalarıdır. Özellikle kış aylarında dışarı çıkmamak için inatçı davranışlar sergileyebilirler. Bunun nedeni ise soğuktan hoşlanmamaları ve vücut ısılarının düşük olmasıdır. Pug cinsi köpeklerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri için haftada en az bir gün yürüyüşe çıkarmakta fayda var. Kış mevsiminde dışarı çıkarken köpekler için özel olarak üretilmiş şapka ve atkı gibi aksesuarlar kullanılabilir.

Pug Köpek Fiziksel Özellikleri

Pug köpeklerinin fiziksel özellikleri erkek ve dişiye göre değişkenlik göstermektedir. Erkeklerin boyları 30 cm.'den 38 cm'e kadar uzayabilir. Dişilerin boyu ise erkeklere oranla daha kısadır. (35 - 30 cm.) Metabolizmaları hızlı çalıştığı için çok fazla yeseler bile kilo almazlar. Ağırlıkları erkeklerde de dişilerde de maksimum 9 kiloya kadar çıkabilir. Sahipleri, sağlıklarını korumak adına, köpeklerini genelde konserve mamalarla beslemeli. Kilo almadıkları için fazla beslenen Pug cinsi köpeklerin iç organlarında çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.

Yurt dışında Carlin ismiyle de bilinen bu köpeklerin bacakları oldukça gelişmiştir. Çok hızlı koşabilirler. Buna karşın iyi bir yüzücü değildirler. İyi yüzememelerinin nedeni ise ön kollarının kısa olmasıdır. Pug cinsi köpekler özellikle 2 yaşından sonra çok fazla tüy dökmeye başlarlar. Haftada 1 ya da 2 gün tüyleri taranmalıdır.

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