Radyo cerrahisi hayatını kurtardı

Ailesi tarafından önce özel bir göz hastaneye götürülen Büyükçoban’a doktorlar sorunun beyinde olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Büyükçoban, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Büyükçoban sonrasında yaşananları şöyle anlattı:



“MR çekildi ve beynimde ‘damar yumağı’ olduğu belirlendi. Bunun üzerine nasıl bir tedavi yapılabilir diye araştırırken İstanbul’da Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Prof.Dr. Selçuk Peker’e ulaştık. Hemen İstanbul’a gelmemizi isteyince ailemle birlikte geldim. Beni kontrol ettiler ve gamma knife tedavisi uygulanmasına karar verildi. Kafatasıma lokal anestezi uygulayarak kask taktılar ve MR aleti gibi bir makinenin içine soktular. Kısa süren bir tedavinin ardından taburcu oldum ve sağlığıma kavuştum.”



Küçükçoban’ın omurilik soğanının içinde kanama ve bunun sebebi olarak bir damar yumağı saptandığını dile getiren Prof. Dr. Selçuk Peker de “17 yaşındaki hastamızı muayene ettiğimizde hastanın damar yumağının cerrahi olarak çıkartılabilecek bir yerde olmadığını gördük bunun için de kendisine gamma knife radyo cerrahisi uyguladık. Sağlığına çok kısa bir sürede kavuştu” dedi.



'Genellikle doğuştan'



Beyinde farklı özelliklerde damar yumakları görülebildiğini ve bunların çoğunun doğuştan geldiğini anlatan Prof.Dr. Peker şöyle devam etti:

“Damar yumakları bazen ömür boyu belirti vermezler bazen de kanama, sara nöbeti veya şiddetli baş ağrısıyla kendisini gösterebilir. En önemli risk beyin kanamasına neden olabilmeleri. Bu yüzden tedavi edilmeleri gerekiyor. Tümörün yeri, büyüklüğü, cinsi, hastadaki belirtiler tedavi kararı vermekte etkili. İki yaşından sonra her yaşta hastaya uygulanabiliyor.”