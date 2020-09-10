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10.09.2020 - 05:02 |

Ragamuffin Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragamuffin Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Ragamuffin cinsi kedilerin bakımı kolay ve zahmetsizdir. Ragamuffin Kedisinin kökeni Ankara kedisi, İran kedisi ve Ragdoll kedisi arasında çapraz bir ilişki olduğu için karmaşıktır. Amerika’da ortaya çıkan bu ırk, evde beslenmeye uygundur. Dışarı bırakıldığında genetik olarak çeşitli hastalıklara yakalanmaya meyilli bir kedi ırkıdır. Bu nedenle bu kedilerin dışarı bırakılmaması önerilir. İşte, Ragamuffin cinsine ait bilinmesi gerekenler.

Ragamuffin Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragamuffin Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Ragamuffin kedileri evde en çok beslenen kedi türleri arasında yer alır. Bu kediler, apartman yaşamına da rahatlıkla uyum sağlar.

Yavru Ragamuffin Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Ragamuffin Kedisinin bakımı oldukça kolaydır. Yumuşak ve ipeksi tüylerini düzenli olarak tarayarak ölü tüylerinden kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Kulakları biraz büyük olduğu için kolay kirletebilen bu kedilerin, kulak ve diş temizliğine de büyük özen göstermek gerekir. Kulaklarını kendiniz temizleyebilirsiniz ya da veterinere temizlettirebilirsiniz. Ragamuffin kedileri dışarda yaşamaya elverişli değildir. Bu nedenle evden dışarı çıkmadan bakılmaları önerilir. Bu kedilerin yaşına ve tüt dökme sıklığına göre kaliteli bir kuru mama ile beslenmesi gerekir.

Ragamuffin kedi cinsinin ortalama yaşam süresi 18 yıldır. Daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için kaliteli bir mama ile beslenmeleri gerekir. Bu kedilerin erişkinliğe ulaşması, 4-5 yılı bulur. Bu kedilerin kilo alması çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği için fazla kilo almasının önüne geçecek diyetler uygulamanız gerekebilir. Tavşan kadar tüy barındıran bu kediler tam bir evcil hayvandır. Bu kedilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için aşı rutinlerinin düzenli olarak yapılması gerekir. Bu kedilerin düzenli olarak tüylerinin taranarak ölü tüylerden arındırılması gerekir.

Ragamuffin Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

Ragamuffin cinsi kediler, kucakta oturmaya ve sahibinin yanında mayışmaya bayılırlar. Bu nedenle kucak kedisi olarak da bilinirler. Bu özelliği sayesinde cana yakın tavırları nedeni ile Amerika başta olmak üzere tüm dünyada sevilen bir kedi ırkı olmayı başardılar. Yumuşak bir karaktere sahip olan Ragamuffin kedileri, çocuklarla, yabancılarla ve diğer evcil hayvanlarla çok iyi anlaşır ve kolay ilişki kurar. Çok oyuncu olmasalar da oyun oynamayı çok severler.

Ragamuffin kedileri çok fazla miyavlamazlar. İnsanları çok fazla takip etme özellikleri ile tanınırlar. Bulundukları ortama çok kolay adapte olurlar. Apartman yaşamına çok kolay uyum sağlarlar. Ragamuffin kedileri, çok zekidir ve mükemmel özellikleri üzerinde barındırır. Sevecen ve samimi tavırları ile çocuklarla çok iyi dost olabilecek bu kediler, yabancı kişilerle de rahatlıkla kaynaşıyor.

Sessiz ve uysal oldukları için apartman yaşamına da oldukça uygundurlar. Çocuklu aileler bu evcil kedileri rahatlıkla tercih edebilir. Hem çocuklarla hem de diğer insanlarla çok iyi anlaşan bu ırkı gönül rahatlığı ile sahiplenebilirsiniz.

Ragamuffin Cinsi Kedisi Fiziksel Özellikleri

Ragamuffin kedilerinin atası olan Ragdoll kedilerinden genler taşıdığı için en büyük kediler arasında yer alır. Kocaman evcil kediler arasında yer alan bu kedilerin ortalama ağırlığı 5,5 kg’dır. Bu kedilerin tüylerin kırmızı, siyah, kahverengi, platin, mavi, lavanta, kestane, gümüş gibi renklerden oluşur. Uzun ve yumuşak tüylere sahip olan Ragamuffin cinsi kedilerin kafaları vücutları ile orantılıdır. Aynı zamanda kulakları da oldukça geniş ve büyüktür.

Bu kedilerin en büyük özelliği anlamlı bakan Kocaman gözlemidir. Bu kedilerin gözleri tüylerine göre farklı renk alır. Bu ırklarda görülen en yaygın göz rengi, yeşil, mavi, turkuaz ve derin mavidir. Uzun ve tüylü kuyrukları vardır. Aşırı samimi halleri ile tanınan bu kediler, çok iyi bir dosttur. Ortalama 7 kilo ağırlığında olan bu kedilerin boyu da oldukça uzundur. Sahibinin kucağını dolduracak boyuta sahip olan bu kediler sahibinin kucağında saatlerce durabilir.

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