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13.02.2020 - 15:45 |

Rahim ağzı kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri aşısı ne işe yarar?

Rahim ağzı kanseri belirtileri çeşitli durumlarla kendini gösterebilir. Rahim ağzı kanseri oluştuğu bölge itibarıyla rahim kanserinden farklıdır. Rahim ağzı kanseri belirtileri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilseniz Prof.Dr. Mehmet Murat Naki'nin açıklamalarına göz atabilirsiniz. Rahim ağzı kanseri testi var mı? İşte rahim ağzı kanseri belirtileri, rahim ağzı kanseri ve rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bütün bilinmeyenler...

Rahim ağzı kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri aşısı ne işe yarar?

Rahim ağzı kanseri belirtileri erken safhada tespit edildiğinde kanserde tedavi şansı oldukça yüksektir. Rahim ağzı kanseri belirtilerini bilmiyorsanız ve "Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?" diye merak ediyorsanız Prof.Dr. Mehmet Murat Naki'nin rahim ağzı kanseri belirtileri açıklamalarına ve rahim ağzı kanseri ile alakalı cevaplamış olduğu tüm sorulara göz atabilirsiniz. İşte rahim ağzı kanseri belirtileri ve rahim ağzı kanseri ile alakalı tüm bilinmeyenler…

Rahim ağzı, rahmin girişinde bulunan ve genellikle oluşan bir gebeliğin düşmemesini sağlayan, rahimle vajina arasında bir üreme organı kısmıdır. Bu bölgenin kanserine de rahim ağzı kanseri denmektedir. Yani rahim veya yumurtalık kanserinden ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri, özellikle erken evrelerde genellikle belirti vermezler. Belirti vermeye başladığında ileri evrede olma olasılığı yükselmiştir. Erken evrelerde nadiren de olsa lekelenme tarzı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama, düzensiz, değişik aralıklarla olan kanamalar, sulu veya kanlı kötü kokulu akıntılar görülebilmektedir. Hastalık erken dönemde tanı konulamadığı durumda ilerler ve bu belirtiler ağırlaşarak devam eder. Ayrıca kanama miktarında kansızlığa neden olacak kadar artış, vücudun alt bölgelerinde özellikle bacaklarda ağrı ve şişlik, vajinadan idrar veya dışkı gelmesi, idrar yolları tıkanıklıklarına bağlı böbrek yetmezliği gibi oldukça can sıkıcı belirtiler ileri evre kanserlerde görülmektedir.

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Rahim ağzı kanseri neden olur?

Rahim ağzı kanserine neden olan en önemli etken HPV virüsüdür. Bu virüs cinsel yolla bulaşabilen bir enfeksiyon etkenidir. Rahim ağzı kanserine neden olması için sadece HPV enfeksiyonu yeterli olmamakta ve bazı ek faktörler gerekmektedir. Bunların başında sigara kullanımı gelmektedir. Ayrıca erken yaşta cinsel ilişki, çok eşli cinsel yaşam, çok sayıda doğum yapma, bazı ek enfeksiyon hastalıkları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar, A, C, E ve folik asit gibi vitamin eksiklikleri ve sosyoekonomik düzeyin düşük olması gibi riskler de hastalıkta rol oynamaktadır.

Rahim ağzı kanseri evreleri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri, erken evre (Evre I-IIA), lokal ileri (Evre IIB-IVA) ve ileri evre olarak ayrılmaktadır. Az gelişmiş veya bizim ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde tarama programlarının tam olarak uygulanamaması nedeniyle rahim ağzı kanserlerinin %60 gibi önemli bir bölümüne erken evrede tanı konamamaktadır. Ülkemizde son yıllarda etkin bir tarama politikası yürütülmekte olup, gelecekte bu rakamların düşmesi beklenmektedir.

Rahim ağzı kanseri nedir, belirtileri nelerdir Rahim ağzı kanseri aşısı ne işe yarar

Rahim ağzı kanseri nasıl tedavi edilir?

Erken evre kanserlerde ameliyatla tedavi şansı mevcuttur. Bu ameliyatlar rahmin geniş bir şekilde alınmasına dayanan yöntemlerdir. Ameliyatla açık cerrahi yöntemlerle yapılabileceği gibi günümüzde bazı deneyimli merkezlerde daha çok kapalı yöntemlerle (laparoskopi veya robot) yapılmaktadır. Lokal ilerlemiş hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır. Daha ileri durumlarda ne yazık ki tedavi şansı kalmamaktadır. Bu tür hastalarda hastalığın ortaya çıkardığı ek problemlere yönelik tedaviler verilebilmektedir.

Rahim ağzı kanserinden nasıl korunulur?

Hastalıktan korunmanın iki yöntemi vardır: Birincil korunma (aşılanma) ve ikicil korunma (tarama)
Birincil korunmada amaç, hastalığa neden olan HPV tiplerin karşı aşılanmadır. HPV'nin bilinen 100'den fazla tip vardır ve bu tiplerden en çok (%70) kanserle ilişkisi gösterilen tipler HPV16 ve HPV18'dir.

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RAHİM AĞZI KANSERİ

HPV nasıl bulaşıyor?

Tüm rahim ağzı kanserleri yüzde 99.7 oranında HPV DNA’sı içeriyor. Deri ve mukozalarda tespit edilen bu virüsün 200’den fazla tipi bulunuyor ve bunların yüzde 40’ı anüs ve genital epitelyumda görülüyor. En etkili bulaşma yolu ise cinsel ilişki. Son çalışmalar, 15 anogenital HPV tipinin kanser açısından kesin olarak, 3 tipinin de muhtemelen yüksek riskli olduğunu gösteriyor. Bilimsel yayınlarda araştırmacılar, HPV varlığının rahim ağzında kanser gelişimi için gerekli olduğunu vurgularken yeterli olmadığı konusunda ise birleşiyorlar.

Rahim ağzı kanseri aşısı ne işe yarar?

Kadınları rahim ağzı kanserinden koruyan ve 9-26 yaş grubundaki kişilere uygulanabilen rahim ağzı kanseri aşısı, genel olarak koruma amaçlı bir aşıdır. Rahim ağzı kanseri için 4'lü ve 9'lu iki aşı vardır. Ülkemizde 4'lü aşı mevcuttur. Hem kansere hem de genital siğillere karşı koruyucudur. Rahim ağzı kanserine karşı yüzde 90'lara varan korunma sağlamaktadır.

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü ile karşılaşıldıktan ortalama 15-20 yıl sonra hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu enfeksiyon oluştuktan sonra ilerlemesi durumunda kanser öncesi hücresel değişiklikler yapmaktadır. İşte bu nedenle bu değişikliklerin erken saptanması hastalığın önlenmesi için önemli bir köşe taşıdır. Bunun saptanması için de tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar başlıca PAP Smear veya HPV taramasıdır. Rahim ağzından basit bir şekilde alınan sürüntü örneğinden bakılabilmektedir. Taramalar aile sağlığı merkezlerinde bulunan özel bir birimde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Rahim ağzı kanseri aşısı kimlere yapılır?

Bunun için ideal olan 9-12 yaşındaki kız çocuklarının aşılanmasıdır. Menopoz dönemi içinde aşılama önerilmektedir. Aşıyı yaptıran kişiler yıllık kontrollerini ve smear testi yaptırmayı asla ihmal etmemelidirler.

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