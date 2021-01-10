Rahimde Kist Belirtileri Nelerdir? Rahimdeki Kist Nasıl Anlaşılır Ve Tedavi Edilir?

Rahimde kist eğer tedavi edilmezse ve düzenli kontrolleri yapılmazsa kansere çevirme olasılığı olan bir durumdur.

Rahimde Kist Belirtiler Nelerdir?

Kistler genel olarak zararsız oluşumlardır. Ancak bu kistlerin bir doktor tarafından belirlenen periyodlarla düzenli bir şekilde takibinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdir de kistlerin kansere çevirme olasılığı bulunmaktadır.

Yumurtalıkta ortaya çıkan kistler diğer dokularda oluşan kistlere göre daha küçük bir yapıda olmaktadır. Bu kistler zararsız olmaktadır ancak kendiliğinden geçme gibi bir durumları da olmaz. Geneli vücutta kalıcı olarak konaklar. Ancak bazılarının ufak bir olasılık ile kendi kendine geçme durumları da bulunmaktadır. Yumurtalık kisti belirtileri şu şekildedir:

En sık olarak görülen belirtisi adet düzensizliğidir.

Ağrılı ve sancılı adet kanaması

Karında şişkinlik ve ağrı olması

Sık sık idrara çıkma

Bel de şiddetli ağrı

Cinsel ilişki sırasında ağrı olması

Bazı hormon bozuklukları olabilir ve bu doğrultu da tüyler de çoğalma gözlenebilir.

Dışkılama yaparken ağrı olması

Memelerde hassasiyet

Mide bulantısı

Kusma

Rahimdeki Kist Nasıl Anlaşılır?

Rahimdeki kistin anlaşılmasında, ilk olarak saydığımız belirtilere bakmak gerekir. Bu belirtilerin olması rahimde kistin kesinlikle olduğu anlamına gelmez ancak hastalara doktora başvurmaları için bir neden olmaktadır. Ancak bazı belirtiler direk müdahaleyi gerektirmektedir.

Hızlı solunum, yüksek ateş, bayılmak, baş dönmesi gibi belirtiler derhal tedavi gerektiren durumlardır. Bu belirtileri göstermeyen kistler de tedavi genel olarak düzenli takip ile yapılır. Doktorun belirlediği periyodlarda hasta doktora kontrole gelir ve doktor kistlerde büyüme olup olmadığını gözlemler. Bir nevi hatsa daima gözetleme ve kontrol altında bulunur.

Rahimdeki Kist Nasıl Tedavi Edilir?

Rahimdeki kistin tedavisi kistin durumuna göre farklılık arz etmektedir. Eğer kist hiçbir belirti göstermiyor ve rahatsızlık vermiyorsa doktor tarafından belli bir süre gözlemlenir. Sonrasında bu kist genel olarak kendi kendiliğine geçmektedir. Ancak kist büyükse veya rahatsız edici belirtilere sahipse bu sefer doktor ya bir hormon tedavisi ya da ameliyat uygulayacaktır.

Rahimdeki Kisti Tanılama

Rahimdeki kiste kesin tanı koyulabilmesi için çeşitli testler mevcuttur. Bunlar ultrason, MRI ve CT taraması olarak 3'e ayrılmaktadır. Bu 3 yoldan biri ile tanı konabilmektedir.