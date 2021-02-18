Raşitizm Hastalığı Nedir? Raşitizmin Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Raşitizm; gelişmekte olan ülkelerde çok görülür. Dünyada raşitizmin en çok görülme sebebi D vitamini eksikliğidir. Çocuklarda D vitamini eksikliği; yetersiz ve dengesiz beslenme, güneş ışığında yetersiz faydalanma ve sindirim sistemi emilim bozukluğundan meydana gelir.

Raşitizm Hastalığı Nedir?

Raşitizm; vücutta yer alan D vitaminin eksikliği ile oluşan bir hastalıktır. D vitamini; kemiklerin sağlığı açısından oldukça önemli olan potasyum ve kalsiyum minerallerinin bağırsaktan emilimine sebep olarak, minerallerin vücuda alınmasını sağlayan vitamindir.

D vitamini besinlerle alındığı gibi güneş aracılığıyla da alınabilir. D vitaminin yeterli oranda olmadığı durumlarda, kemiklerde fosfor ve kalsiyum düzeyinin korunması güçleşir. Bilhassa kemik gelişiminin hızlı olduğu çocuklukta, D vitamini eksikliği ile raşitizm meydana gelebilir.

Raşitizmin Belirtileri Nelerdir?

Raşitizm belirtileri;

- Omurga, pelvis, bacak ve kol kemiklerinde ağrı ya da hassaslık,

- Geç çıkan dişler,

- Diş çürümesi,

- Kemik kırılması,

- Boy kısalığı,

- Büyüme bozukluğu,

- Kas krampları,

- Diş yapısında sorunlar,

- Abseler,

- Dişlerin arasındaki boşlukların oluşması,

- Ayak ve el bileklerinin genişlemesi,

- Kavisli omurga,

- Pelvik deformasyon,

- Çıkıntılı göğüs kemiğinin varlığı,

- Çarpık bacaklar,

- Kafatasının gövdeye göre büyük olması gibi durumlar raşitizm belirtileri arasındadır.

Raşitizm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Raşitizm hastalarının pek çoğu; kalsiyum ve D vitamini takviyeleriyle tedavi edilmektedir. Hekim önerisi olmadan çokça D vitamini kullanmak, D vitamini zehirlenmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden hekim gözetimi altında, doğru dozda D vitamini kullanmak, bireyin sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Hekim, tedavi adına belli aralıklarla isteyeceği kan testleri ve röntgen ile raşitizmin durumunu takip eder. Bireyin, az oranda fosfor alımına sebep olan ender görülen genetik bir rahatsızlığı bulunuyorsa özel ve takviye ilaçlar verilebilir. Bazı spinal deformasyon ya da çarpık bacak vakaları adına hekim, kemiklerin büyümesiyle uygun biçimde konumlandırılması adına özel destekler tavsiye edebilir.

Şiddetli iskelet bozuklukları adına ameliyat gerekebilmektedir. Raşitizm tedavisi için belirtilerin görülmesi halinde, uzman bir doktora görünmek, kişinin sağlığı açısından çok önemli olacaktır. Bu şekilde hastalığın tedavisi daha çabuk gerçekleştirilir.