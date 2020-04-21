Rdw Rdw-Cv Rdw-Sd Nedir? Rdw Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Rdw, Rdw-CV, Rdw-SD Nedir?

Alyuvarların büyüklüklerinin birbirinden farklı boyutlarda olması ve bu farklılıkta meydana gelen artış Rdw yüksekliğine işaret eder. Alyuvarların boyutları arasındaki farkın çok küçük olması ise Rdw düşüklüğünü gösterir. Kırmızı kan hücrelerinin hacmi ve büyüklüğündeki değişimleri Rdw gösterir. Yapılan testlerin sonuçları, diğer kan testleri ile beraber değerlendirilerek anemin varlığı araştırılır.

RDW-SD, standart sapma ve ya gerçek ölçüm olarak isimlendirilir ve fL birimi ile ölçümler alınmaktadır. RDW-CD ise bu standart sapma üzerinden yüzde hesaplamasıdır.

Rdw Kaç Olmalı?

Rdw değeri normalde .6 ile .6 arasında olmalıdır. RDW-CV ve RDW-SD ise alyuvarların hücre boyutlarını ölçen kan testleri olarak RDW-CV ve RDW-SD normal değerleri: RDW-CV: % 11.6 - 14.6, RDW-SD : 29-46 fL şeklindedir. Rapor değerlendirmelerinde, normal değer aralıkları dikkate alınarak uzmanlar tarafından değerlendirme yapılır.

Rdw Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Rdw yüksekliğinin nedenleri; Rdw oranının, 5 üzerine çıkması hastalıklar sebebi ile olabilir. Kemik iliği hastalıkları, folik asit eksikliği, immün hemolitik anemi, B 12 eksikliği, sitoksik kemoterapi, kronik akciğer hastalığı, demir eksikliği, MDS (myelodisplastik sendrom) (Bir tür kemik iliği hastalığı. Zamanla lösemiye dönüşebilmektedir.), Herediter sferositoz olarak sayılabilir.

Rdw düşüklüğünün nedenleri; Rdw düşüklüğünde baş gerekçe makrositler ve makrositiktir. B6 eksikliği, kronik anemi, demir eksikliği anemisi, eklem iltihabı, hemoglobin E trait, heterozigot talasemi nedenler arasında sıralanabilir.

Rdw Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

Kansızlık durumunda görülen RDW yüksekliği belirtileri: Halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, cildin soluk renkte görülmesi, oksijen yetersizliği nedeniyle nefes darlığı, el ve ayaklarda görülen soğukluk, baş dönmesi, unutkanlık, uyuşmalar, saç dökülmesi ve sarılık olarak tıbbi araştırmalara göre sayılabilir.

Rdw Testi Neden İçin Yapılır?

RDW testi, anemi çeşitleri ve başkaca tıbbi durumları teşhis etmeye yardımcı olmak için yapılır.

Şiddetli anemiye sebep olan kan bozuklukları olan talasemi, şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kanser teşhisini sağlar. Kan hücrelerinin çeşitlerini, sayısını ve kanın kırmızı kan hücreleri ile beyaz kan hücrelerinin ölçümleri gibi kanın türlü niteliklerini belirlemektedir.