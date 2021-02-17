Reanimasyon (Yeniden Canlandırma) Nedir? Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ne Demek?

Anesteziyoloji ameliyat öncesinde kişide kontrollü bir bilinç kaybı sağlarken reanimasyon ise operasyon sonrasında hastanın hayati fonksiyonlarını normale döndürme uygulamasıdır.

Reanimasyon (Tekrar Canlandırma) Nedir?

Reanimasyon nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir; Son derece hasar görmüş veya geçici olarak durdurulmuş hayati işlevleri normalleştirmek için kullanılan yönteme "reanimasyon" denir. Solunum sistemi, dolaşım sistemi veya böbrek yetmezliği; ileri biyokimyasal hastalıkları olan metabolik hastalıklarda acil olarak reanimasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Reanimasyon ünitesi, hastanın hayati fonksiyonlarının sürekli izlenmesini sağlamak için elektronik sistemler, suni solunum ekipmanı ve kalp defibrilatörü gibi ekipmanlarla donatılmalıdır.

En etkili reanimasyon yöntemlerinden biri de kalbe ritmik basınç uygulayarak kalp masajı yapmaktır. Kalp masajı doğrudan operasyon sırasında yapılabileceği gibi göğüs kemiğinin alt kısmına da indirekt olarak uygulanarak suni solunum ile kombine edilebilir.

Reanimasyon, aynı zamanda ameliyatı henüz tamamlanmış bilinçsiz bir hastayı suni solunum cihazları kullanarak uyandırmaktır. Hastanelerde yukarıda belirtilen vakalar için "anesteziyoloji ve canlandırma" bölümleri bulunmaktadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Nedir?

Anesteziyoloji ve reanimasyon, tüm cerrahi operasyonların ilk aşamasını yöneten ve başlatma yetkisine sahip olan bölümdür. Ağrı hissini önlemek ve hastanın reflekslerini azaltmak için kullanılan tüm ilaçlar anestezist ve reanimasyon uzmanının sorumluluğundadır.

Anesteziyoloji, hastanın operasyonun başlangıcında kontrollü bir bilinç kaybı yaşamasına olanak tanır. Böylelikle ağrı hissi oluşmaz ve hastalar psikolojik etkilere maruz kalmaz.

Anestezik uygulamalar ilaçlarla birlikte uygulanırken, reanimasyon yöntemlerinde kalp masajı ve suni solunum gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Hastanın hayati değerleri sağlıklı aralıkta iken anestezi yapılır, canlandırma uygulamaları için ise yaşamsal değerlerin durdurulması veya azaltılması gerekir.

Anestezi süreci ancak anesteziyoloji ve reanimasyon eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yönetilebilir. Ancak operasyon sırasında anestezi teknisyenleri, cerrahlar, anestezistler ve hemşireler arasında işbirliği gerekmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Görevleri Nelerdir?