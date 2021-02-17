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17.02.2021 - 14:00 |

Reanimasyon (Yeniden Canlandırma) Nedir? Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ne Demek?

Tüm cerrahi operasyonların ilk adımı olan reanimasyon ve Anesteziyoloji bölümüdür. Operasyon öncesinde hastanın tüm acı duyumlarını önlemek ve reflekslerini azaltmak için uygulanan tüm işlemler reanimasyon ve anestezi uzmanının sorumluluğu altındadır. Reanimasyon ve anesteziyoloji nedir, nasıl uygulanır tüm detaylarıyla derledik.

Reanimasyon (Yeniden Canlandırma) Nedir? Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ne Demek?
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Anesteziyoloji ameliyat öncesinde kişide kontrollü bir bilinç kaybı sağlarken reanimasyon ise operasyon sonrasında hastanın hayati fonksiyonlarını normale döndürme uygulamasıdır.

Reanimasyon (Tekrar Canlandırma) Nedir?

Reanimasyon nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir; Son derece hasar görmüş veya geçici olarak durdurulmuş hayati işlevleri normalleştirmek için kullanılan yönteme "reanimasyon" denir. Solunum sistemi, dolaşım sistemi veya böbrek yetmezliği; ileri biyokimyasal hastalıkları olan metabolik hastalıklarda acil olarak reanimasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Reanimasyon ünitesi, hastanın hayati fonksiyonlarının sürekli izlenmesini sağlamak için elektronik sistemler, suni solunum ekipmanı ve kalp defibrilatörü gibi ekipmanlarla donatılmalıdır.

En etkili reanimasyon yöntemlerinden biri de kalbe ritmik basınç uygulayarak kalp masajı yapmaktır. Kalp masajı doğrudan operasyon sırasında yapılabileceği gibi göğüs kemiğinin alt kısmına da indirekt olarak uygulanarak suni solunum ile kombine edilebilir.

Reanimasyon, aynı zamanda ameliyatı henüz tamamlanmış bilinçsiz bir hastayı suni solunum cihazları kullanarak uyandırmaktır. Hastanelerde yukarıda belirtilen vakalar için "anesteziyoloji ve canlandırma" bölümleri bulunmaktadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Nedir?

Anesteziyoloji ve reanimasyon, tüm cerrahi operasyonların ilk aşamasını yöneten ve başlatma yetkisine sahip olan bölümdür. Ağrı hissini önlemek ve hastanın reflekslerini azaltmak için kullanılan tüm ilaçlar anestezist ve reanimasyon uzmanının sorumluluğundadır.

Anesteziyoloji, hastanın operasyonun başlangıcında kontrollü bir bilinç kaybı yaşamasına olanak tanır. Böylelikle ağrı hissi oluşmaz ve hastalar psikolojik etkilere maruz kalmaz.

Anestezik uygulamalar ilaçlarla birlikte uygulanırken, reanimasyon yöntemlerinde kalp masajı ve suni solunum gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Hastanın hayati değerleri sağlıklı aralıkta iken anestezi yapılır, canlandırma uygulamaları için ise yaşamsal değerlerin durdurulması veya azaltılması gerekir.

Anestezi süreci ancak anesteziyoloji ve reanimasyon eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yönetilebilir. Ancak operasyon sırasında anestezi teknisyenleri, cerrahlar, anestezistler ve hemşireler arasında işbirliği gerekmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Görevleri Nelerdir?

  • Operasyonun sonuna kadar hastanın genel sağlığının takip edilmesi ve herhangi bir komplikasyon durumunda can güvenliğinin sağlanması
  • Hastanın uygunluğunu doğrulamak için anestezi muayenesi bu bölümün görevlerinden biridir.
  • Operasyon sonucunda anestezi ilaçları kesilir ve kontrollü bir şekilde hasta uyandırılır. Ardından ameliyathaneden çıkarılır ve odasına götürülür.
  • Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalardan anestezi uzmanları ve reaminasyon uzmanları da sorumludur. Hastaların yaşam değerine yakından dikkat etmek, gerektiğinde hastaları geri döndürmek için reanimasyon yöntemleri kullanmak ve olası ölümlerin önüne geçene kadar hastaların hayatta kalmalarını sağlamak görevleridir.
  • Diğer bir hizmet alanı da algoloji kliniklerinde ağrı tedavisine destek vermek ve hastaların kronik ağrı problemlerine karşı gerekli uygulamaları yapmaktır.
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