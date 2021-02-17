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17.02.2021 - 18:46 |

Regl Dönemi Sancısı Nasıl Azaltılır? Şiddetli Adet Sancıları Yaşamamak İçin Alınacak Önlemler...

Kadın sağlığı oldukça önemlidir. Doğum ve kadın hastalıkları konusunda yeterli bilgi sahibi olunduğu takdirde daha iyi önlem alınabilir. Özellikle kadınlar regl döneminde sancılar çekebilir. Bu şiddetli sancıları azaltmak için bazı yöntemler kullanılabilir. Regl dönemi sancısı nasıl azaltılır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Regl Dönemi Sancısı Nasıl Azaltılır? Şiddetli Adet Sancıları Yaşamamak İçin Alınacak Önlemler...
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Regl döneminde adet krampları, şiddetli ağrılar meydana gelir. Kadınlarda yarısından fazlası bu şiddetli regl ağrılarını çeker. Regl ağrılarını ortadan kaldırmak adına da bazı önlemler alınmaktadır.

Regl Dönemi Sancısı Nasıl Azaltılır?

Regl kanaması kadın vücudunda bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının herhangi bir döllenme meydana gelmemesi durumunda vücut tarafından atılması nedeni ile oluşur. Regl sancıları genel olarak kanamanın ilk günlerinde daha şiddetli hissedilir.

Regl ağrısı başladığı anda ılık bir duş almak regl sancısını azaltacaktır. Ayrıca karnın alt tarafını ovuşturmak ve sıcak kompres uygulamak da regl sancısını azaltır. Genellikle şiddetli sancılar oluştuğunda germe egzersizleri ve hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır.

Kadınlarda sigara ve alkol kullanımı da regl sancılarının artmasına neden olur. Regl ağrıları fazla olduğunda beslenme şekline dikkat etmek gerekir. Özellikle yeşillik ve bol sebze de tüketilmelidir. 

Şiddetli Adet Sancıları Yaşamamak İçin Alınacak Önlemler

Kadınların çoğuna belli dönemlerde regl sancıları ortaya çıkar. Bu sancıların da bazı nedenleri bulunur. Kadınlarda regl döneminin sancılı geçmemesi için bazı önlemler alınabilir. Öncelikle yeşillik ve bol sebze tüketilmesi önerilir. Sağlıklı beslenen kadınlarda regl sancısı daha az olur. Ayrıca kadınlar düzenli egzersiz ve spor da yapmalılar.

Yoga ve pilates gibi spor dalları ile regl şiddeti de azaltılır. Regl döneminin başlayacağı hissedildiği takdirde ağrı kesici alınabilir. Ağrı kesiciler alındıktan sonra etkili olması için ağrı başında kullanılmalıdır. Regl döneminin 3. gününde alınacak ola ağrı kesiciler ağrılar oturmadan da ciddi faydalar sağlayabilir. Bu şekilde regl ağrısının önüne de geçilmiş olur. 

Regl Sancısı Belirtileri Nelerdir?

- Günümüzde regl sancısı karın bölgesinde yoğunlaşan sancılar ile kendini gösterir.

- Regl başlamadan 1 ve ya 3 gün önce ağrılar başlayabilir. Regl başlangıcından 24 saat sonra ise adet sancıları en üst seviyeye ulaşacaktır. 

- Kasıklarda ve bacaklarda ağırlık hissi veren, sürekli ve şiddetli ağrılar oluşur. 

- Regl sancısı sayesinde bele yayılan ve uyuşukluk hissi veren bir ağrı duyulur. 

- Mide bulantısı ve karın ağrısı duyulur.

- Yumuşak dışkılama görülür. 

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi de görülebilir.

Regl Sancısı Kimlerde Daha Sık Görülür?

- Kadınlarda regl dönemi her kadında farklılık gösterir.

- 30 yaşından küçüklerde regl sancısı daha sık görülür.

- Ergenliğe erken ve daha çok 11 yaşında ve ya daha erken yaşta girenler

- Regl döneminde ağır kanama problemi yaşayanlar

- Düzensiz regl kanaması olanlar

- Ailesinde regl sancısı öyküsü olanlar

- Sigara içen ve alkol kullanan kişiler

Regl sancısı ağrılı ve şiddetli olduğu takdirde bazı önlemlerin alınması gerekir. Gerek ağrı kesiciler gerek ise bitkisel takviyeler ile regl sancısı ağrıları giderilir. Bu şekilde regl sancısının da ortadan kaldırılması sağlanabilir. Regl döneminde de bol bol su tüketmek yerinde olacaktır.

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