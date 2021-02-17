Rehabilitasyon Nedir? Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ne Amaçla Uygulanır?

Özellikle kaslarla ve eklem bölgeleri ile alakalı ağrılı durumlarda yalnızca ilaç tedavisi etki göstermeyebilir. Vücudumuzda iskelet ve kas sistemlerinde meydana gelen hastalıklar tıbbi olarak tedavi edilse bile bu tedavinin fizik tedavi ile de desteklenmesi önemlidir.

Rehabilitasyon Nedir?

Hastanın vücudunda meydana gelen ve yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen, hareket kabiliyetini kısıtlayan durumların ortadan kaldırılması amacı ile uygulanan multidisipliner yaklaşımı benimsemiş tıp bilimine verilen isimdir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde hastaların durumuna uygun şekilde bir tedavi programı uygulanmaktadır. Vücuttaki hasar göz önünde bulundurularak termoterapi ismi verilen ısı uygulamaları ile kriyoterapi isimli soğuk uygulamalar, elektrik ile yapılan tedaviler, su ile yapılan tedaviler, mekanoterapi, fototerapi, ilaçla tedavi gibi farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden sıklıkla faydalanılır. Ancak bunun dışında;

Yüz felci

Sinir hasarları

İnme sebebiyle kişide hareket bozuklukları olması

Sinir kesisi

Kırık sonrası

Yanık sebebi ile hareketlerde azalma görülmesi gibi durumlarda da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden yararlanılmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ne Amaçla Uygulanır?

Bu bölüm hastalardaki eklem ve kas ağrılarının ortadan kaldırılması, inflamasyonun azaltılması, kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, ilaçla tedavinin daha az uygulanması, duruş bozukluğu problemlerinin giderilmesi gibi sorunlar ile ilgilenmektedir.

Hastalığın seyrine ve çeşidine bağlı olarak kişilere özel bir tedavi programı oluşturulmaktadır. bunun yanında karpal tünel, kemik erimesi, kübital tünel, bel ve boyun fıtıkları, SMA hastaları, tetik parmak problemlerinde de fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinden yardım alınmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü uzmanlık alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

Sırt, boyun, bel gibi bölgelerdeki kas ve iskelet sistemlerinde meydana gelen ağrıların giderilmesi

Kısmi felçli ya da tam felç durumu yaşayan insanların hareket yeteneklerinin geri gelmesi adına tedaviler uygulanması

Özellikle kollarda ve bacak bölgelerinde oluşan sinir sıkışması durumlarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedaviler

Omurilikte meydana gelen yaralanma durumları ile serebral palsi hastaları için uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması

Boyun rahatsızlıkları sebebi ile oluşan baş ağrılarının giderilmesi

Özellikle spor yaralanmaları durumlarında oluşan menisküs, kırık, kas zedelenmesi durumlarının tedavisi

Belde ve boyunda oluşan fıtık problemleri sebebi ile insanların hareket kabiliyetlerini artırmak amacı ile yapılan tedaviler

Romatizmal hastalıklara bağlı olarak özel fizik tedavi programlarının oluşturulması

El yaralanması durumunda cerrahi operasyonlardan sonra rehabilitasyon tedavilerinin gerçekleştirilmesi

Osteoporoz ile dejeneretif hastalıkların tanı ve tedavisinin yapılması