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09.02.2021 - 12:29 |

Reiki Nedir, Ne İşe Yarar? Reiki Nasıl Öğrenilir Ve Nasıl Uygulanır?

Son dönemlerin merak edilen öğretileri içerisinde reiki geliyor. Pek çok kişi bunu nasıl uygulayacağını ve ne olduğunu öğrenmek adına bilgi almaya çalışmaktadır. Peki reiki nedir, ne işe yarar? reiki nasıl öğrenilir ve nasıl uygulanır? İşte bu konuda merak edilenler.

Reiki Nedir, Ne İşe Yarar? Reiki Nasıl Öğrenilir Ve Nasıl Uygulanır?
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 Bir terapi yöntemi olarak da öne çıkan Reiki, son zamanlarda ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın birçok farklı yerinde uygulanan bir yöntem olması ile beraber, aynı zamanda internet üzerinden reiki nedir sorusu çok fazla sorulmaktadır.

 Reiki Nedir?

 Reiki kelime olarak kökenin japoncadan gelen bir öğretidir. Elle şifa vermenin en saf hali olarak da ifade ediliyor. Bu bağlamda iki farklı kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, ‘rei’ evrensel olan ve her yerde bulunan şeklinde ifade edilirken, ‘ki’ ise enerji veya yaşam enerjisi şeklinde ifade ediliyor. Her ne kadar Japon kökenli bir kelime olsa bile, dünyanın birçok farklı yerinde uygulanan ve yüzyıllardır kullanılan bir şifa tekniğidir.

 Reiki Ne İşe Yarar?

 7'den 70'e herkesin kolayca öğrenebileceği bir yöntem olması ile beraber, reiki elle Şifa verme yöntemi olarak değerlendirilir. Vücudun birçok farklı bölgesindeki stresin ve kas ağrıları ile beraber yorgunluğun atma noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu bağlamda hem zihinsel hem de ruhsal olarak kişinin rahatlamasına imkan veren bir uygulamadır. Modern tıbbın bir alternatifi olmasa bile, kişinin kalıcı biçimde sağlıklı bir hale gelmesine fiziksel ve ruhsal açıdan olanak tanıyor.

 Reiki Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Uygulanır?

 Bu konuda tecrübe edilmiş olan pek çok önemli Reiki öğreticisi bulunuyor. Bu öğreticilerden alınacak eğitim ile beraber, elle şifa yöntemini uygulamak mümkün. Bu uygulama üç aşamalı şekilde ele alınır. İlk başta elleri kullanarak enerji ile nasıl yönlendirildiği öğrenilir. İkinci aşamada ise beden ve hayatın getirdiği tüm zorlukları zihinsel olarak atmak için çalışmalar yapılır. Son aşamada elle uygulama eşliğinde sorun ortadan kaldırılır.

 

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