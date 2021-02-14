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14.02.2021 - 13:19 |

Renk Körlüğü Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Renk Körü İnsanlar Nasıl Görür?

Renkler arasındaki farkları veya renkleri algılayamama durumuna, renk körlüğü tanımı yapılır. Yeşil ve kırmızı gibi renkleri algılayamama şeklinde ortaya çıkan renk körlüğü, nadiren de olsa tüm renklerin gri veya beyaz görülme durumudur. Renk körlüğü nedir, tedavisi nasıl yapılabilir, renk körü kişiler nasıl görür sorularının yanıtlarını derledik.

Renk Körlüğü Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Renk Körü İnsanlar Nasıl Görür?
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Renk körlüğü, isminden anlaşılacağı üzere renkleri ayırt edememe durumudur. Daha çok canlı renkleri ayırt edilememesi veya tek tip renkte görülmesi sorunu olarak tanımlanabilir. 

Renk Körlüğü Nedir?

Ren körlüğü kişiden kişiye farklılık gösterebilen göz rahatsızlığıdır. Kimilerinde tam ayırt edememe veya renklerin tümünü aynı görme durumuyken, bazılarında sadece belli renkleri birbirinden ayırt edememe olarak tanımlanabilir. Tanımına göre belli evrelerden oluştuğu söylenebilir. İleri seviye renk körlüğü, nadir görülen sorunlu durumdur. 

Renk Körlüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Amerika'da yapılan çalışmalarda hayvansal deneylerde renk körlüğü tedavisi, gen yoluyla iyileştirilmiştir. Ancak insanlar üzerinde gen değişimi henüz tam olarak yapılamadığından, net bir şekilde tedavi edilmesi şimdilik mümkün değildir.

Bunun yanında, çeşitli lens ve gözlüklerle renk körlüğü kısmi olarak daha az seviyelere indirilebilir. Gözlük ve lens yöntemi tedavisi için doktorun muayene gerçekleştirmesi renk körlüğünün hangi seviyede olduğunu saptaması gerekir. 

Renk Körü İnsanlar Nasıl Görür?

Erkeklerde daha sık görülen renk körlüğü, genellikle 'Deuteranomali' ismiyle anılırlar. Bu yaygın grupta yer alanlar, kırmızı ve yeşil renkleri, hafif paletlerde görebilirler. 'Protanopia' ismindeki renk körlüğüne sahip kişiler ise yeşil ve kırmızı tonların büyük kısmını soluk olarak görürler.

Nadir olarak görülen Tritanopya renk körlüğünde ise renklerin tümü pembe ve yeşilimsi şekilde görülür. Bunların haricinde, tüm renkleri aynı tonda görme en nadir görülen diğer renk körlüğü çeşididir. Topllam renk körlüğünde, renklerin tümü aynı tonda genellikle beyaz veya gri şeklinde görülür. 

Renk Körlüğü Kimlerde Görülebilir?

İki tip renk körlüğü bulunur. Bunlar, kalıtsal ve çevresel faktörlere göre şekillenir. Kalıtsal olan renk körlüğü atalardan genellikle X kromozomuyla alınır. X kromozomu erkeklerde iki kadınlarda bir tane olduğundan, renk körlüğü erkeklerde daha fazla yaşanan problemdir. Sonradan edinilen renk körlüğü ise beyin hasarı veya kullanılan ilaçların yan etkisinden dolayı rastlanan rahatsızlıktır. 

Renk Körlüğü Nedenleri Nelerdir?

Toplumdaki renk körlüğü sorununu yaşayan insanların çoğunluğunda kalıtsal nedenler etkilidir. X kromozomu ile bebeğe geçerek, etkisini gösterir. Retinadaki bazı sorunlar, renk körlüğünün ana nedeni olarak görülür. 

Renk Körlüğü Tanısı Nasıl Konur?

Renkler arasında ayırt etme algınızın olmadığını düşünüyorsanız, hemen doktora başvurarak bunun nedenini öğrenebilirsiniz. Renk körlüğünün tanısı, genellikle 'Ren Körlüğü Testi' ile anlaşılabilir. Bu test içerisinde gizlenen renklerin ayırt edilmesi, farklılıkların görülüp görülmediği ön planda tutulur. Ayrıca kişiden hastalığın öyküsü detaylıca alınabilir.

Renk körlüğü tanısı, testler yapıldıktan sonra uzman hekim tarafından doğrulanır veya renk körlüğü olmadığı belirtilir. Tanı oldukça önemlidir. Çünkü kimi görme bozuklukları, renk körlüğü hissini ortaya çıkarabilir. Bunun için test yapılması önemli olarak kabul edilir. 

Bebek ve Çocuklarda Renk Körlüğü

Bebeklerde renk körlüğü durumunun anlaşılması çeşitli ileri teknoloji yöntemleri dışında pek mümkün değildir. Ancak algının açıldığı zaman dilimi olarak kabul edilen çocukluk çağında, renk körlüğü bazı yöntemlerle anlaşılabilir. Çocuklara özel yapılan renk körlüğü testleriyle rahatsızlığın olup olmadığı anlaşılabilir.

Erken yaşta tanının konulması, tedavinin daha kolay olmasını sağlarken, aynı zamanda erken önlem alma şansını artırır. Bu durum hayati fonksiyonların daha iyi şekilde ilerletilmesine yardımcı olabilir. Renk körlüğü toplumun kimi kesimlerinde görülen ancak yetersiz imkanlardan dolayı önemsenmeyen rahatsızlıklardan biridir. 

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