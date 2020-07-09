Renklerin sıcaklığı yaz enerjisini yükseltiyor!

Kadın koleksiyonunda renkli parçalar yaz enerjisini yükseltiyor

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda birbirinden renkli elbise, tulum, etek, bluz ve kimono modelleriyle hem şehir hem de tatil şıklığına göz kırpıyor. Markanın beachwear seçkisinde yer alan mayo ve bikini tasarımları ise sofistike stilinizi plajlara taşımanıza yardımcı oluyor.

Hafif dokuların rahat kesimlerle buluştuğu geniş koleksiyonda; yazın vazgeçilmez rengi beyaz, fisto kumaşlı parçalarda romantizm rüzgarları estirirken mevsimin coşkulu havasını pekiştiren mavi, turuncu, kırmızı ve benzeri canlı tonlar, yüksek enerjili ve kendinden emin görünümlerin başrollerini paylaşıyor. Kombinlere çarpıcı bir hava getiren püsküllü kimono ve etekler ise hayvan ve çiçek desenli elbise ve takımların tabiata gönderdikleri tatlı selamı bohem bir tavırla destekliyor.

Doğallığın ön plana çıktığı aksesuar grubunda ise halat detaylı sandaletler, hasır, keten gibi natürel materyallere sahip loafer’lar ve örgü ve kutu formlarıyla dikkat çeken çantalar, gündüzden geceye uzanan kıyafetlere zarifçe eşlik etmeyi bekliyor.

Erkek koleksiyonunda rahatlık ön planda

NetWork, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda tarzından ödün vermeyen erkeklere mevsim sıcaklığını hissettiren çok çeşitli tasarım alternatifleri sunuyor. Renkli polo yaka, şort, gömlek ve tişört modellerinin şıklık yarışına girdiği koleksiyon, gerek gardıropların gerekse valizlerin anahtar parçalarını içinde barındırıyor.

Yaz aylarında sıkça tercih edilen keten gömleklerin tamamlayıcısı niteliğindeki şortlar, farklı renk ve model seçenekleriyle sizi dilediğiniz anda şehir hayatından sahil ortamına ışınlıyor. Çizgili, çiçek ve yaprak figürlü gömlekler ilgi çekici görünümlere davetiye çıkarırken doğal dokulara sahip pantolonlar ince trikolarla harika bir uyuma imza atıyor.

İster şort ister pantolonlarla giyilebilen örgü efektli loafer’lar, tatil kombinlerinin vazgeçilmezi espadriller ve estetik bir konfor sunan sneaker’lar, aksesuar grubunun en favori üyelerini oluşturuyor. Deri örgü detaylı beyaz sneaker’lar ise farklılık arayanlar için son derece ideal!