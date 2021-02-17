Resüsitasyon Nedir, Neden Önemlidir? Tıp'ta Resüsitasyon Hakkında Bilgiler

Resüsitasyon, tıpta ve ilk yardımda karşımıza çıkan bir terimdir. Eğer sağlık alanı ile ilgilenen bir bireyseniz bu kelimenin anlamını mutlaka öğrenmeniz gerekir. Çünkü hayat kurtaran işlemlerden bir tanesinin adıdır.

Resüsitasyon Ne Demek?

Resüsitasyon, aslında günlük hayatta karşımıza pek sık çıkan bir terim değildir. Çünkü bu kelimenin aslında Türkçesi halk arasında kullanılmaktadır. Resüsitasyon genellikle kalp masajı olarak bilinse de aslında durmuş olan kalbin yeniden çalışarak işlevini yerine getirmesi için yapılan eylemlerin genelini kapsar. Direkt olarak kelime anlamına bakacak olursak sözlüklerde canlandırma ve yaşama dönüm olarak açıklanmaktadır.

Tıp'ta Resüsitasyon Hakkında Bilgi

Tıpta bu kelime, kalbin, akciğerlerin, dolaşım ve solunum sisteminin yeniden çalışması için uygulanan uygulamaların hepsi olarak açıklanmaktadır. Resüsitasyon aslında CPR kelimesinin anlamıdır. CPR bu kelimenin kısaltılmış ve tıpta daha çok kullanılan terim şeklidir. İlkyardımda da bu uygulama oldukça önemlidir. Çünkü hayati tehlikeyi ilk anda yok eder. Hatta duran kalbin yeniden çalışmasını sağlar. Ayrıca sadece kalbin durmuş olmasında değil solunum ve dolaşım sisteminin durmuş olması da resüsitasyon işlemlerinin uygulanması için gereklidir. Ya da bir başka deyişle hayati fonksiyonların yavaşladığı ve tamamen durduğu anda yeniden çalışması, fonksiyonlarını ve görevini yeniden yerine getirmesi için yapılan ilk işlemdir. Aslında bu kelime tek bir uygulamanın adı değildir. Şoka giren hastalar için de bu uygulama kullanılmaktadır.