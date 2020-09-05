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05.09.2020 - 01:42 |

Reyhan İsminin Anlamı Nedir? Reyhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Reyhan Türkiye’de özellikle orta yaş grubu kadınlarda karşılaşılan ancak yeni doğanlara da verilen bir kız çocuk ismidir. Peki, bazı zamanlarda duyduğunuz bu ismin anlamını merak ediyor musunuz? Sizler için Reyhan’ın ne demek olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’de bu sözcüğe yer verilip verilmediğini araştırdık.

Reyhan İsminin Anlamı Nedir? Reyhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Reyhan, Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde Arapça dil kökünden türeyen bir kelime olarak verilmektedir. Karacaoğlan’ın dizlerinde “Kokar reyhan ile gül karmakarış” şeklinde geçen reyhan, aslında bir tür bitkidir.

Reyhan Ne Demek?

Reyhan, toplum içerisinde fesleğen olarak da bilinen ve güzel bir koku yayan bir süs bitkisidir. Ancak isim olarak kullanıldığında geçimlik ve rızık anlamlarına da gelmektedir. Reyhan ismine sahip kişilerin liderlik yönlerinin gelişmiş olduğu görülür. Yaratıcı ve kendilerine özel bir kişilikleri vardır, özgürlüklerine de çok düşkündürler.

Reyhan ismini taşıyan kimselerin yaşamları tam bir düzen içerisindedir. Daima planlı ve sistematik hareket ederler. İş yaşamı ve hobilerinde de devamlı azimle hareket ederler. Hisleri de oldukça gelişmiş olan bu kimseler çevredeki tüm olaylara karşı hassas ve sağduyulu bir duruş sergilerler. Üzüntü ve sevinçlerini de aynı zaman diliminde bir arada yaşayabilir.

Reyhan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Dini inanç gereği toplumumuzun bir bölümünde bebeklere isim verilirken bunun Kur’an’da olup olmadığına bakılır. Bu kapsamda Reyhan ismi, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bir yapıya sahiptir. Vakıa Suresi’nin 89. ayetinde yer alan bu kelime mana bakımından hoş ve güzel koku anlamı taşır.
Reyhan, uzun yıllardır pek çok kişinin ismi olarak kullanılmıştır. Bu isim hem kelime manası hem de Kur’an’da geçmesiyle küçük kız çocukları için rahatlıkla kullanılabilir. İstenildiği takdirde Reyhan isminin yanına ikinci bir isim daha ilave edilerek anlama zenginlik de katılabilir.

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