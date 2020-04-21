Rf Nedir? Rf Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

RF Nedir?



RF aslında vücutta bulunan sağlıklı yerlere hücum eden bir proteindir. İnsan vücudunda bulunan bu protein kişilerin bağışıklık sistemleri tarafından üretilir ve bağışıklık sistemi düzgün ve normal olan kişilerde RF üremez. Fakat vücutta RF üremesi bağışıklık sisteminde bir bozukluk olduğunu gösterir.



Vücutta bulunan antikorlar yabancı hastalık yapabilecek maddeleri öldürür. Bu sırada bazı antikorlarda vücuda yarar sağlayan vücudun kendi hücrelerini de öldürür. Böyle durumlarda RF değeri yükselir ve vücuttaki bağışıklık sistemine zarar verir. Bunun sonucunda vücudu hasta eder.



RF Değeri Kaç Olmalıdır?



İnsan vücudunda RF değerinin 20 U/ML altında çıkması testi yaptıran kişiler için normal bir durumdur. Fakat bu değer yaklaşık olarak bir değerdir. Bu değer testin yapıldığı laboratuvara, testin yapıldığı kanın damarlarına, Kullanılan yöntemlere ve cihazlara göre değişiklik gösterebilir. Bu değerin yaklaşık 2 kat fazla çıkması durumunda ise romatizma hastalıklarının belirtisi olarak kabul edilir.



RF Değerinin Yükselmesinin Nedenleri



- Vücudun kendi kendisini hasta etmesi

- Bazı bağışıklık sistemi hastalıkları

- Sıtma veya tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar

- Karaciğerdeki hastalıklar

- Kan kanseri ve enfeksiyonlar

- Siroz hastalığı

- Kas iltihapları

- İnflamatuar denilen akciğer hastalığı ve akciğerde oluşan sertleşme

- Hepatit B

- Dolaşım sistemi hastalıkları

- Frengi ve cüzzam hastalıkları



RF Değerinin Düşmesinin nedenleri



RF değerinin düşmesi yani negatif çıkması kişiler için iyi bir durumdur. Fakat bu testin negatif çıkması RF faktörünün var olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada klinik bulgular çok önemlidir. Son yıllarda böyle durumlar için alternatif laboratuvar teknikleri kullanılarak çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır.



RF Testi Nasıl Yapılır?



RF testi bir kan testidir. İnsanların kollarındaki toplardamardan kan alınarak yapılır. 2 farklı test bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Aglütinasyon testidir. Bu test romatoid atrit hastalığının teşhisini koymak amacıyla yapılır. Yapılan ikinci test ise Nephelometry testidir. Bu test ise insanlara lazer ışınları ile yapılmaktadır.