Riskli bir gün!

Bugün ne yapılabilir? Riskli bir gündeyiz. Saat 13:36’ya kadar Yay burcunda kalan Ay günün ilk yarısında daha hareketli ancak yönsüz, sorumsuz olabileceğimizi anlatıyor. Saat 12 civarında destek bulmak zor değil ancak pek çok konuda sıkışmış olan şeyler var. Bu saatlerde şansımızı aşırı zorlamamalıyız. 13:36’dan itibaren Oğlak’a ilerleyen Ay daha mücadeleci bir atmosfer getirecek.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle sonrasında daha zorlu ve riskli koşullar var. Bu saatlerde kazalar, tartışma yaratabilecek durumlar ve şiddet dikkat çekebilir. Tüm öğleden sonra daha dikkatli olmalıyız. Duygusal alanda kızgınlıklar olabileceği gibi, zarar yaratan durumlar ve talihsizliklerle de karşılaşabiliriz. Eve yönelik işlerde de sakin ve önlemci olmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Kartal Karşılıklı düşünmek gerekiyor. Kartal ise cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.