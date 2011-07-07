Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Riskli gebeliklerde uçak yolcuğu önerilmiyor
07.07.2011 - 09:45 |

Riskli gebeliklerde uçak yolcuğu önerilmiyor

Özellikle riskli gebelik bulunan anne adaylarının dört saatin üstündeki uçak seyahatinden kaçınması gerekiyor...

Riskli gebeliklerde uçak yolcuğu önerilmiyor
ABONE OL

Hekim onayı almadan gebelerin uçak yolculuğu yapmaması, özellikle riskli gebelik bulunan anne adaylarının dört saatin üstündeki uçak seyahatinden kaçınması gerekiyor.

Uzmanlar, gebelerin kısa süreli uçak yolculuklarını basit tedbirlerle güvenli bir şekilde geçirilebilirken, dört saatten fazla süren yolculukların anne adayı ve bebek sağlığının korunması açısından yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Uçak yolculuğuna çıkmadan anne adayının hekiminden gebelik sürecine ilişkin dosyasını yanında bulundurması ve olası doğum halinde ilgili hekime vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Dokuz On Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Perinatoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Ali Çetin, yaz tatili planları yapılmasıyla birlikte seyahatlerin de arttığını belirterek, özellikle uçak yolculuklarında gebelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gebelik döneminde uçak seyahatinin kadın hastalıkları doğum uzmanına danıştıktan sonra yapılması gerektiğini ifade eden Çetin, gebeler için hem uçuş sırasında hem de sonrasında çeşitli sağlık sorunlarının görülebileceğini belirtti.

Çetin, günümüzde genel olarak havaalanları ve uçakların, gebelerin seyahati açısından elverişli koşullara sahip olduğunu dile getirerek, güvenlik sistemlerinin tam olmasına karşın yine de gebelerin mutlaka tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.

-GEBELİĞİ SIKINTILI OLAN HAMİLELERE UÇAK YOLCULUĞU YASAK-
Gebelikte sağlık sorunları bulunan anne adayları için uçak seyahatinin riskli olduğuna dikkati çeken Çetin, "Gebelik döneminde kanama ve ağrı ile seyreden düşük riski yüksekliği, erken doğum riski yüksekliği, bebekte gelişme geriliği olması gibi temel olarak bebeği ilgilendiren sağlık sorunlarında ve gebelikte kan basıncı yüksekliği, gebelikte ateş yüksekliğine neden olan iltihabi hastalıklar ve bacak toplardamarlarında kan pıhtısı oluşma riski yüksekliği gibi asıl olarak anneyi ilgilendiren durumlarda uçak yolculuğu önerilmez" diye konuştu.

Çetin, bu dönemdeki sorunun gebeliğin ilerleyen dönemlerinde düzelmesi veya tedavi altına alınması durumunda uçak seyahatine izin verilebileceğini vurguladı.

Gebeliği olağan seyreden anne adayları için de önerilerde bulunan Çetin, uçakta doğum riskinin hem anne adayı hem yolcular hem de uçak personeli açısından sıkıntılı olabileceğini söyledi.

Çetin, uçak içinde doğumun anne ve bebeğin bakımını zorlaştıracağını anlatarak, şöyle devam etti:"Bu nedenle uçak ile seyahat etmek isteyen tüm anne adaylarının jinekologlarına durumu bildirmesi ve onay alması gerekir.

Jinekolog hekimin, anne adayına gebeliğin mevcut durumunu içeren bir dosya ya da bilgi notu vermesi gebenin seyahati ve ulaştığı yerde izlenmesi sırasında faydalı olacaktır."

-"GEBELİĞİN SON BİR AYINDAKİ ANNE ADAYLARININ UÇUŞUNA İZİN YOK’-
Uçak yolculuğunun dört saatten fazla olduğunda, uçak içinde doğum yapma tehlikesi bulunduğuna dikkati çeken Çetin, "Çoğu havayolu, gebeliğin son bir ayında olan gebelerin uçuşuna müsaade etmemektedir. Bazı hava yolları doğum hekimin raporuna göre politikalarını belirlemektedir. Özellikle çoğul gebeliklerde uzun uçak yolculukları doğum olasılığı açısında daha riskli olduğu için duruma göre özel politika belirlemek daha faydalı olur" diye konuştu.

Çetin, seyahat süresinde yanlarında yakınları bulunmayan gebelere uzun süreli uçak yolculuklarına çıkmamalarını tavsiye ettiklerini ifade etti.

Özellike sıtma hastalığı açısında riskli bölgelere seyahatlerin gebelik döneminde önerilmediğini vurgulayan Çetin’in verdiği bilgiye göre, rakımı 3 bin metreden fazla olan bölgelere seyahat edildiğinde havada oksijen oranı düşük olabildiğinden anne adayı ve bebeğin sağlığı açısından uçak yolculuğu önerilmiyor.

-UÇAKTA ANNE ADAYLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?-
Uçak içinde hareket kısıtlığı nedeniyle gebelerin ayakları şişebildiğinden, uçuşun ardından ayakkabılarını tekrar giyememelerine neden olabiliyor. Bu nedenle arkası açık ayakkabıların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Bacakların hareketsiz uzun süre durması gebeliğe bağlı bacaklarda azalmış olan toplardamar kan akımının daha da azalmasına bağlı damar içi kan pıhtılaşmasına neden olabiliyor. Bu durum, ciddi bir sağlık sorunudur. Anne adayının, uçak yolculuğundan sonra birkaç gün içinde bir bacağın diğer bacağa göre çapının fazla olması halinde doğum hekimine hemen başvurması gerekiyor. Uçak yolcuğundan sonraki birkaç gün içinde başlayan tek bacakta olan ağrı halinde de hekime başvuru gerekiyor.

Uçak yolculuğu sırasında gebe kadının daha rahat hareket etmesi için koridor tarafındaki koltuklarda oturması öneriliyor. Bu şekilde gebeliğe bağlı sık idrara çıkma ihtiyacını daha kolay karşılayabilir ve 1-1,5 saatte bir koridorda yürümesi tavsiye ediliyor. Uçak içinde yapılması önerilen ayak egzersizlerinin yapılması ve bacaklarda şişmeyi önleyici çorap giyilmesi öneriliyor.

Uçak seyahati sırasında esnek ve rahat giysiler, özellikle karnı sıkmayan giysiler tercih edilmesi isteniyor. Ayrıca anne adayının gerektiğinde sırtındaki kıyafetinin bir katını çıkartabilecek şekilde giyinmesi öneriliyor.

Uçuş sırasında saatte bir küçük bardak su içilmesine ve beslenmenin de dengede tutulması önem taşıyor. Uçakta yenebilecek yiyeceklerin seyahat boyunca anne adayının yanında olması ve ancak uçuş boyunca tuzlu atıştırmalardan uzak durulması isteniyor. Kafeinli içeceklerden de uzak durulması vurgulanıyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.  Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Tavşan Ne Yer, Nasıl Beslenir? Tavşanların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber