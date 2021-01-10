Ritim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Kalp Çarpıntısı (Aritmi) Tedavi Yöntemleri

Ritim bozukluğu her yaşta görülebilen, riskli kalp hastalıklarından biridir.

Ritim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Ritim bozukluğunun tıp dilinde bir diğer adı kalp çarpıntısıdır. Bu hastalık kalp atışlarında düzensizlik sonucu meydana gelir. Bu düzensizlik genel olarak kalbin normal atma hızından daha üst seviyelere çıkarak atması şeklinde olur.

Rahatsız edici bir histir. Kalp atış hızının en normal üst sınırı 100'dür. Kalp çarpıntısı durumlarında bu seviye 140 üstüne çıkar ve buna başka bir isim olarak da taşikardi denilmektedir. Belirtileri çeşitlilik göstermektedir. En genel belirtisi çarpıntıdır. Bu çarpıntı hastaları huzursuz edici bir şekilde ortaya çıkar. Çarpıntının yanında başka belirtileri de mevcuttur.

Kalp atışlarının düzensiz olduğunun hissedilmesi, durduk yere gözlerin kararması ve başın dönmesi, göğüste ağrının olması, göğüste ağrının olmasının yanında baskı hissedilmesi, tıp dilinde senkop adı verilen şuur kaybının olması bu hastalığın en sık görülen belirtilerini oluşturmaktadır.

Kalp Çarpıntısı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalp çarpıntısının tedavi sürecine geçilmeden önce tespitinin yapılması, tanısının konması gerekmektedir. Sonrasında hastalığın seviyesi, ilerleme hızı gibi benzer detaylar belirlenerek bir tedavi periyodu kardiyolog tarafından belirlenir. Ritim bozukluğu hastalığı ile ilgilenen, bu hastalara bakan doktor kardiyolog ismini almaktadır.

Tedavi de en genel kullanılan yöntem zarar görmüş olan kalpteki dokuyu tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu tedavi şekline ve operasyonun adına tıp dilinde ablasyon adı verilir. Bu tedavi yöntemi genel olarak bu hastalıkta kesin bir sonuca ulaştırmaktadır. İşe yararlılığı %90 üstünde olan bir tedavi yöntemidir.

Kalpte Ritim Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Bu hastalığın oluşumunda birçok farklı etken rol oynayabilmektedir. Kişinin günlük yaşam tarzı ve alışkanlıkları bu hastalığın oluşumunda öncü rol oynamaktadır. Kişinin yan bir hastalığı varsa örneğin astım gibi bu hastalık için kullandıkları ilaçlar ritim bozukluğuna sebep olabilir.

Kişinin çok fazla kafein tüketmesi bu konuda bir etken olabilir. Sağlıksız şekilde beslenme de yine aynı şekilde bir risk faktörüdür. Sigara kullanımı bu hastalık için tehlikelidir. Çok fazla enerji içeceği tüketimi de bu hastalığa neden olabilen etkenler arasında yer almaktadır.