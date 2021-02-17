Ritim Holter Nedir, Nasıl Takılır? Ritim Holter Cihazı Ne İçin Kullanılır?

Ritim holter cihazının takılması ile cihaz çalışmaya başlar ve kişilerin kalp ritmini kaydeder. Ritim holter cihazından elde edilen bilgiler kardiyolog tarafından incelenir. Cihazın kaydettiği bilgiler ışığında belirlenen soruna yönelik tanı ve tedavi belirlenir.

Ritim Holter Nedir, Nasıl Takılır?

Ritim holter, hastaların kalp ritimlerinin takip edilmesini sağlayan küçük ve giyilebilir bir cihazdır. Kalbin faaliyetini ve ritmini inceleyebilmek için doktor 1 ile 2 gün süreyle bu testin yapılmasını isteyebilir. Belirtilen bu süre zarfında cihaz hastanın tüm kalp atışını kaydeder. Genellikle eko kardiyografi testinden kesin bir sonuç alınamadığı zaman holter cihazı takılır. Doktor, kişi de kalp ritim bozukluğu olup olmadığını görebilmek için cihaz monitöründe kaydedilmiş olan bilgileri kullanır.

Ritim holter takılmasında kişilerin kullandığı ilacı kesmesi ya da aç kalması gerekli değildir. Test için hemşire ya da doktor tarafından hastanın göğsüne 4 adet elektrot yapıştırılır ve bu elektrotlara kablolar bağlanır. Bu sebeple eğer holter takılacak ise üst kısmı dar olan kıyafetler giyilmemelidir. Holter takıldıktan sonra kişiler günlük hayatlarına kaldığı yerden devam edebilirler. Testin süresi doktor tarafından hastaya bildirilir. Kullanım sırasında holter cihazı ıslatılmamalıdır. Takılan ritim holter cihazının kişilere, bilinen herhangi bir yan etkisi ve kullanma zorluğu yoktur.

Ritim Holter Cihazı Ne İçin Kullanılır?

Ritim holter cihazı, kalp ritim bozukluğu tespit edilemeyen hastalarda kullanılır. Doktor, belirli bir süre holter cihazının kullanılmasını önerir. Holter cihazı şu durumlarda kullanılmaktadır: