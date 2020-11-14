Rokanın Faydaları Nelerdir? Roka Otu Ve Roka Tohumu Neye İyi Gelir?

Roka otu turpgiller ailesine mensuptur. Daha çok Akdeniz'e özgü bir ottur. Genellikle salata ve garnitür olarak kullanılan şifalı bir bitkidir.

Roka Nedir?

Turpgiller ailesine ait bir ottur. Yeşil yaprakları olan bitki acımsı, ıtırlı bir tada sahiptir. Salatalara lezzet vermesi için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca birçok yemeğe de garnitür olarak eşlik etmektedir. Akdeniz'e özgü olsa da son yıllarda Avrupa ve Amerika’da popüler bir bitki olmuştur.

Rokanın Faydaları Nelerdir?

Roka, zengin bir C vitamini kaynağıdır. A, K, P vitaminleri, glukozinolat, kalsiyum gibi mineraller ve vitaminleri içermektedir. K vitamini açısından büyük önem taşır ve 100 gramı günlük kişisel ihtiyacı karşılamaktadır. Son yıllarda besin değerinin yüksek olduğu anlaşıldığından Avrupa ve Amerika'da da tüketilmeye başlamıştır. Itırlı tadı sayesinde salatalara lezzet katan roka birçok hastalığa şifa olmaktadır.

Öncelikle kansere karşı vücudu güçlendirmesi en büyük faydaları arasında görülmektedir. Çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak ve akciğer kanseri tedavisinde ve oluşumunu engellemesinde etkisi bilinmektedir. Bağışıklığı arttırıcı özelliği ile de dikkat çekmektedir. Rokanın çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca tohum olarak da kullanılabilir.

Rokanın Diğer Faydaları

Sağlık üzerinde birçok etkisi olan rokanın diğer faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi gelmektedir. Kaslarda oluşan kramp ve kasılmaları önler. Alzheimer hastalığını önleyicidir. Aynı zamanda göz sağlığını da olumlu olarak etkilemektedir. Kandaki insülini dengeler. Karaciğer dostudur ve sarılık tedavisi için önemli bir ottur. Kanı temizler, damar tıkanıklığı oluşumunu önler. Sindirim için oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt ve saç sağlığı üzerinde etkili bir bitkidir. Saç dökülmesini durdurmak için roka tüketmek faydalı olacaktır. Bilinen bir diğer faydası ise cinsel gücü arttırıcı etkileridir. Düşük kalorisi ile rejim uygulayanların mineral kaybı yaşamasını önler.

Roka Nasıl Tüketilmelidir?

Roka otunun yeşil yaprakları salatalarda kullanılmaktadır. Ayrıca yeşil yapraklar haşlanarak yemeği de yapılabilmektedir. Yine haşlanan roka yapraklarını böreklerin iç malzemesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Ayrıca roka otunun tohumları da yine baharat olarak salatalarda kullanılmaktadır. Tohumları da bitkinin yeşil yaprakları gibi sağlık için faydalıdır. Özellikle balık yanında çok yakışan roka çorbası farklı şekillerde de tüketilebilmektedir.

Roka Çorbası Nasıl Yapılır?

Oldukça faydalı olan roka çorbası ile soğuk kış günlerine sağlık katmak mümkündür. Yapımı basit olan roka çorbası özellikle balıkla birlikte uyumludur. 1 baş doğranmış soğan ve 4 diş doğranmış sarımsak sıvı yağda pembeleştirilir. İnce doğranan rokalar ilave edilerek 2-3 dakika kavrulur. Sonrasında 4 su bardağı kadar tavuk suyu ilave edilir. Şeker kaşığı kadar limon suyu ve tuzu eklenir. Kaynamaya yakın çorbaya 1 kutu krema ilave edilerek kaynatmaya devam edilir. Hazır hale gelen çorba blender yardımı ile pürüzsüz olana kadar çekilir. Dilerseniz bir miktar roka yaprağı ile servis yapabilirsiniz. Bu sayede sağlık dolu bir çorbayı sofranıza getirmiş, rokanın sayısız yararlarından lezzetli şekilde faydalanabilirsiniz.

Roka Tohumu Nasıl Kullanılır?

Roka bitkisinin kökleri ve tohumları da oldukça sağlıklıdır. Yapraklarıyla aynı oranda sağlık taşırlar. Faydaları birdir. Dilerseniz yaprakları dilerseniz de baharat şeklinde kullanabilirsiniz. Tohum ve kökler öğütülerek baharat haline getirmektedir. Bu şekilde baharat olarak birçok yemek ve salatalara katılabilmektedir. Böylece rokayı sadece salatalarda değil sulu yemeklere de katarak faydalarından yararlanmak mümkündür. Ayrıca roka baharatını yoğurtla tüketmek de mümkündür.