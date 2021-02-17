Romatizma Nedir? Romatizmanın Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Romatizma eklemleri ve kas sistemini de etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Kişiye gün boyunca ağrı çekmesine sebep olabilir. Bu hastalıkta da yine erken tanı oldukça önemlidir.

Romatizma Nedir?

Romatizma eklemleri ve kas sistemini etkileyen ve bağ dokuya da etki eden bir hastalıktır. Aslında romatizma hastalığı için bu sistemleri etkileyen birden fazla hastalığın tanımı olarak belirtilebilir. Bazı ilerlemiş romatizma durumlarında hastalarda şekil bozukluğu da ortaya çıkabilir. Romatizma tedavisi uzun soluklu olan bir hastalıktır. Kişilerde ağrı ve hareket kısıklığı başta olmak üzere şişlik de yaşatan bir tür hastalıktır.

Romatizma hastalığının büyük bir bölümü kronik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündelik yaşamı önemli ölçüde kısıtlayan romatizma hastalığının da mutlaka erken tanısı konması ve tedaviye hemen başlanması gerekmektedir.

Romatizmanın Belirtileri Nelerdir?

Romatizma hastalığının belirtileri genellikle kaslar da ve eklemlerde yaşanan bir takım değişmeler ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Romatizma hastalığının belirtileri şu şekildedir

1) Güçsüzlük: Özellikle eklemlerde güçsüzlük meydana gelir. Kişi en ufak bir nesneyi dahi kaldırmakta zorlanabilmektedir. Bu durum da yine romatizmayı şüphelendirebilir. Güçsüzlük romatizmanın artması ile birlikte iyice kendini belli edebilir.

2) Hareketlerde Yavaşlama: Özellikle gün boyunca yaptığımız rutin hareketlerde dahi bir yavaşlama söz konusu olabilir. Hareketler yavaşlandığı gibi kısıtlama da olabilir. Örneğin bir bardağı tutarken dahi bardağı kavrayamaz hale gelinebilir. Bu durum da yine romatizma hastalığı düşünülebilir.

3) Beze Oluşumu: Romatizma hastalığı için beze oluşumu da önemli bir belirtidir. Özellikle hastanın cilt altında belirli bir şekilde beze oluşumu meydana gelebilir. Bu bezeler zamanla da büyüyebilir.

4) Ağrı: Özellikle ağrı yine bu hastalığının en önemli belirtileri arasındadır. Ağrı eklemlerde ve kaslarda meydana gelebilir. Bu durumda kişi iyice gündelik yaşantısında dahi belirli hareketleri yapamayacak duruma gelir.

Romatizmada Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Romatizma hastalığının teşhisi konulduğu andan itibaren tedavi seçenekleri başlamış demektir. Kişiye özel bir takım tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Özellikle ilaçlar kullanılarak romatizma hastalığının belirtileri en aza indirilir. Romatizma ilaçları hem hastalığın seyrini düşürmek hem de belirtilerini minimum seviyeye indirmek için kullanılmaktadır. Romatizma hastalığının tedavi seçenekleri arasında da iltihap önleyici bir takım ilaçlar verilmektedir.

Romatizma hastalığının sonucu olarak bir takım iltihaplar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kortizon ve verilen modifice edici ilaçlar ile birlikte romatizmada tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Ayrıca fazla ağrı olan romatizma hastalıkların da ise bir takım lokal tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Romatizma hastalığında tedavi seçenekleri doktor tarafından belirlenir. Doktor en uygun tedavi seçeneğini belirleyerek ona göre tedavi yöntemini ayarlar. Romatizma da tedavi için tedavinin düzenli olarak sürmesi son derecede önemlidir. Tedavinin yarıda kaldığı durumlarda tüm tedavinin etkisi ortadan kalkabilmektedir. Bundan dolayı düzenli olarak tedaviye devam edilmesi gerekir.