Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler

Rottweiler cinsi köpekler, Almanya kökenli olan bir bekçi ve de koruma köpeği ırkından gelir. İsmini de Almanya'nın Rottweil adlı kasabasından alır.



Rottweiler Cinsi Köpek



Aslen Alman köpeği olan bu cins güçlü, estetik ve de aynı zamanda düşük olan kulaklara sahiptir. Hafif sarkık olan yanakları ile aslında çok sevimli bir görünüşe sahip olmaktadırlar. Rottweiler cinsi Türkiye’de sevilen ama korkulan köpek cinsleri arasında bulunmaktadır. Bilinmekte olan en eski Alman köpek ırklarından da birisi olarak yer almaktadır.



Rottweiler Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri



Günümüzde dayanıklı Rottweiler cinsi köpeklerin yetişkinlerinin ağırlığı erkeklerde 60 kg civarı iken dişilerde yaklaşık olarak 35 kg ile 48 kg arasında değişmektedir. Bu rot cinsi köpeklerin yükseklikleri de erkeklerde 61 cm ile 69 cm iken dişilerde 56 cm ile 63 cm arasında değişir. Kürkleri ise çift kaplamalı, sert, kısa ve de kalındır.



Kürk renkleri genel olarak siyah renk ve maun renk ya da siyah renk ve bronz renkli olarak yer almaktadır. Burunları bu cins köpeklerin daima siyah renklidir. Bu rot cinsi köpeklerin gözleri orta büyüklükte olup badem şekilli çoğunlukla koyu kahverengidir. Kulakları ise her daim orta büyüklükte ve de öne doğru düşüktür. Günümüzde bilinen rot cinsi köpeklerin ortalama olarak yaşam süreleri ise 8 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir.



Rottweiler Cinsi Köpeklerin Karakter Özellikleri



Rottweiler cinsi köpeklerin karakterinde yetiştirme tarzı çok fazla önemli rol oynamaktadır. Bu köpeklerin gene olarak erken dönemden itibaren iyi ve yeterli düzeyde sosyalleşmeleri ayrıca yumuşak huylu ve de uyumlu bir yetişkin köpek olmaları amacı ile de çok önemlidir. Yeterli derecede sosyalleştirilmeyen bir rottweiler cinsi köpek agresif karakterli olmaktadır.



Rottweiler köpekler insanları genel olarak severler ama en çok sahiplerini yani ailelerini çok severler. Bu rot cinsi köpekler çok uzun süre yalnız bırakılır ise ve yeterli egzersiz yaptırılmaz ise çok saldırganlaşabilirler. Ayrıca çocuklar ile iyi anlaşabilen bu köpek cinsi yine de yalnız bırakılmamalıdır. Bu köpekler diğer köpekler ile her daim sorun yaşayabilir.



Yabancılara karşı hemen gereksiz saldırganlık sergilemez bekle ve gör taktiği uygulayıp yabancıyı tam olarak tanımaya çalışırlar. Yabancıların tehlikesiz olduğuna karar verirler ise yabancılar ile de iyi anlaşabilirler. Bu köpekler eğitilme tarzına göre hareket ederler. Genel olarak kendinden emin, sadık ve de iyi huylulardır. Fakat yetiştiren insanlar saldırgan olmasını sağlayabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir.



Yavru Rot Cinsi Köpekler Hakkında Bilgiler



Günümüzde Rottweiler cinsi köpekler genel olarak tehlikeli olduğu gözü ile bakılır. Fakat aslen özellikle yavru rot cinsi köpekler oldukça sevgi doludur. Bu köpekler temelde nasıl yetiştirildiğine göre tavır sergilerler. Yavru rot cinsi köpeklerin gözleri genelde siyahtır ve kulakları da öne doğru eğik olmaktadır. Genel olarak rottweiler cinsi köpekler küçük ya da büyük asla tasmasız bir şekilde dışarıda dolaştırılmamalıdır. Bu rot cinsi köpeklerin genel olarak tümü sahibinin sözünden çıkmaz o nedenle bu köpekleri sakin ve de uyumlu bir şekilde yetiştirmek gerekmektedir. Çünkü agresif bir şekilde yetiştirilen rot cinsi köpekler çevreye karşı genel olarak saldırmak ister bu nedenle tanımadığınız rot cinsi köpekler her daim dikkat edilmelidir.