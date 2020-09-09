Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler
09.09.2020 - 03:23 |

Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde rottweiler köpekler rot şeklinde kısaltılan isme sahiptirler. Hemen hemen herkes tarafından bilinen bu köpekler genelde korku ile bakılır. Oldukça güçlü olan bu köpeklerin karakter ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yavru rottweiler köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler
ABONE OL

Rottweiler cinsi köpekler, Almanya kökenli olan bir bekçi ve de koruma köpeği ırkından gelir. İsmini de Almanya'nın Rottweil adlı kasabasından alır.

Rottweiler Cinsi Köpek

Aslen Alman köpeği olan bu cins güçlü, estetik ve de aynı zamanda düşük olan kulaklara sahiptir. Hafif sarkık olan yanakları ile aslında çok sevimli bir görünüşe sahip olmaktadırlar. Rottweiler cinsi Türkiye’de sevilen ama korkulan köpek cinsleri arasında bulunmaktadır. Bilinmekte olan en eski Alman köpek ırklarından da birisi olarak yer almaktadır.

Rottweiler Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri

Günümüzde dayanıklı Rottweiler cinsi köpeklerin yetişkinlerinin ağırlığı erkeklerde 60 kg civarı iken dişilerde yaklaşık olarak 35 kg ile 48 kg arasında değişmektedir. Bu rot cinsi köpeklerin yükseklikleri de erkeklerde 61 cm ile 69 cm iken dişilerde 56 cm ile 63 cm arasında değişir. Kürkleri ise çift kaplamalı, sert, kısa ve de kalındır.

Kürk renkleri genel olarak siyah renk ve maun renk ya da siyah renk ve bronz renkli olarak yer almaktadır. Burunları bu cins köpeklerin daima siyah renklidir. Bu rot cinsi köpeklerin gözleri orta büyüklükte olup badem şekilli çoğunlukla koyu kahverengidir. Kulakları ise her daim orta büyüklükte ve de öne doğru düşüktür. Günümüzde bilinen rot cinsi köpeklerin ortalama olarak yaşam süreleri ise 8 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Rottweiler Cinsi Köpeklerin Karakter Özellikleri

Rottweiler cinsi köpeklerin karakterinde yetiştirme tarzı çok fazla önemli rol oynamaktadır. Bu köpeklerin gene olarak erken dönemden itibaren iyi ve yeterli düzeyde sosyalleşmeleri ayrıca yumuşak huylu ve de uyumlu bir yetişkin köpek olmaları amacı ile de çok önemlidir. Yeterli derecede sosyalleştirilmeyen bir rottweiler cinsi köpek agresif karakterli olmaktadır.

Rottweiler köpekler insanları genel olarak severler ama en çok sahiplerini yani ailelerini çok severler. Bu rot cinsi köpekler çok uzun süre yalnız bırakılır ise ve yeterli egzersiz yaptırılmaz ise çok saldırganlaşabilirler. Ayrıca çocuklar ile iyi anlaşabilen bu köpek cinsi yine de yalnız bırakılmamalıdır. Bu köpekler diğer köpekler ile her daim sorun yaşayabilir.

Yabancılara karşı hemen gereksiz saldırganlık sergilemez bekle ve gör taktiği uygulayıp yabancıyı tam olarak tanımaya çalışırlar. Yabancıların tehlikesiz olduğuna karar verirler ise yabancılar ile de iyi anlaşabilirler. Bu köpekler eğitilme tarzına göre hareket ederler. Genel olarak kendinden emin, sadık ve de iyi huylulardır. Fakat yetiştiren insanlar saldırgan olmasını sağlayabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir.

Yavru Rot Cinsi Köpekler Hakkında Bilgiler

Günümüzde Rottweiler cinsi köpekler genel olarak tehlikeli olduğu gözü ile bakılır. Fakat aslen özellikle yavru rot cinsi köpekler oldukça sevgi doludur. Bu köpekler temelde nasıl yetiştirildiğine göre tavır sergilerler. Yavru rot cinsi köpeklerin gözleri genelde siyahtır ve kulakları da öne doğru eğik olmaktadır. Genel olarak rottweiler cinsi köpekler küçük ya da büyük asla tasmasız bir şekilde dışarıda dolaştırılmamalıdır. Bu rot cinsi köpeklerin genel olarak tümü sahibinin sözünden çıkmaz o nedenle bu köpekleri sakin ve de uyumlu bir şekilde yetiştirmek gerekmektedir. Çünkü agresif bir şekilde yetiştirilen rot cinsi köpekler çevreye karşı genel olarak saldırmak ister bu nedenle tanımadığınız rot cinsi köpekler her daim dikkat edilmelidir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirAtalardan Aktarımı temizleme
sonbahar aşkları güzeldir
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKoEnzim Q10 nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaGöz kapağı estetiği: Blefaroplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluInfluencer nasıl olunur?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme küçültme estetiği
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazJinekomasti ile orantılı vücut
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler

Rottweiler Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Rot Cinsi Hakkında Bilgiler

Rüyada Çorba İçmek Ne Demek? Çorba İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Çorba İçmek Ne Demek? Çorba İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Turşu Yemek Ne Demek? Karışık Turşu Yediğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Turşu Yemek Ne Demek? Karışık Turşu Yediğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Hızlı bir iletişim var

Hızlı bir iletişim var

Sıradaki Haber