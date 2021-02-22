Roza (Gül) Hastalığı Nedir? Roza Hastalığının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Roza hastalığı çoğu zaman yüzü etkileyen kronik ve iltihaplı bir cilt hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde kötü bir duruma gelir. Genel şekilde egzama, cilt alerjisi ve sivilceler ile karıştırılır. Bilhassa açık tenli ve renkli gözlü kadınlarda çok görülür.

Roza (Gül) Hastalığı Nedir?

Roza hastalığı; cilt üzerinde görülen sivilceye benzer kabarmalar, iltihaplı kızarmalar ve yüzeysel damar genişlemesi şeklinde meydana gelen ve daha çok, yüz bölgesi ile burun etrafında görülen bir rahatsızlıktır. Fakat bunun dışında göğüs ve sırt bölgesinde de görülebilir. Roza hastalığı; gül hastalığı şeklinde de bilinmektedir.

Roza Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Roza hastalığı belirtileri;

- Yüz bölgesinde ortaya çıkan kızarıklar,

- Yüzde yanma ataklarının yenilemesi,

- Yüz yer alan kızarmaların daha koyu ve kalıcı bir hale gelmesi,

- Yüzün orta bölümünde bulunan kızarmanın kalıcı hal alması, yanak ve burun üstünde küçük kan damarlarının oluşumu,

- Burun yerlerde kırmızı şişlikler veya iltihap içerikli sivilcelerin oluşumu olarak sıralanabilir. Bunlar genellikle roza hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır.

Roza Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Roza hastalığında tedavi metotları farklı şekillerde uygulanabilir. Semptom ve belirtiler, kişiden kişiye değişeceğinden tedavi metodu da değişkenlik gösterebilir. Tedavinin belirtileri ve süresi, hastalığın ciddiyetine ve çeşidine bağlıdır. Roza hastalığının tedavi metotları arasında; cerrahi metotlar, ilaçlar, lazer tedavisi bulunur. Bunların dışında; hastalığın ataklarını tetikleyen durumların tespiti yapılarak, bunlardan kaçınmak da tedavinin olumlu bir şekilde seyretmesi açısından önemlidir.

Yüz bölgesinde kızarmayla seyreden roza hastalığı, toplum içerisinde çok sık karşı karşıya gelinir. Güneş, sıcaklık, beslenme gibi durumlar hastalığın seyri adına önemlidir. Sistematik tedavide, oral yolla alınan ilaçlar ve kremler kullanılmaktadır. Roza hastalığı olan kişiler; tahriş eden ürünlerden, alkollü toniklerden uzak durmalıdır. Bununla beraber metroidazol içerikli jel ve kremler kullanılır.

Roza hastalığında topikal kortizonlu kremlerin kullanımından kaçınmak gerekir. Hastalık için kullanılan kortizonlu kremler başta her ne kadar iyi gelse de alışkanlık yaparak, hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Bu kremler; doktor gözetiminde, çok özel olması durumunda kısa zamanlı kullanılması mümkündür. Roza hastalığının tedavisi bu şekilde gerçekleştirilir.