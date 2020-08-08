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08.08.2020 - 00:00 |

Ruh noktası ve açılımı

Astroloji öğrenenler için dikkat çekici detaylar

Ruh noktası ve açılımı
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Bugün sizlere karmaşık bir konuyu mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Hatırlar iseniz daha önce transitlerin etkinliğinden bahsetmiş, belirli zamanlarda, ilgili gezegen zaman yöneticisi olduğunda, o transitin temasının daha fazla güç kazandığından, etkinleştiğinden bahsetmiştim. Bu yönü ile transitleri ele alırken, ruh noktasından açılım da önemli bir rol oynar. Yine hatırlarsanız ruh noktası, tıpkı şans noktası gibi Güneş, Ay ve yükselen burç derecesinden türeyen bir nokta idi ve bu nokta Güneş’e ait olduğu için (şans noktası Ay’a aittir) daha aktif, niyetlerimizle, istek ve girişimlerimizle ilgili bir noktadır. Hatta bu noktanın kişinin kariyerinde, yaptığı işlerde önemli bir yeri vardır. Mesela Nazım Hikmet’in ruh noktası Balık’ta, Venüs’le birleşmekte. Bu onun şairliğini ve sanatla olan ilişkisini, bu yöndeki edimlerini açıklamakta. Başka bir örnek Sezen Aksu’nun da ruh noktası Balık’ta, yöneticisi Jüpiter Yengeç’te onun hassasiyetleri ve duygusal cömertliği ortaya koyduğunu göstermekte. Adolf Hitler’in ruh noktası ise Saka burcunda, yöneticisi Satürn Aslan’da onun kurallarla kendi liderliğini dikte etme yönünde hareket ettiğini vurgulamakta. Bunu doğum haritasına göre bir başlangıç olarak görelim.

Zaman içinde ise, ruh noktasının olduğu burçtan açılım yapabilir, ileri doğru gidebiliriz. Burada detaylı bir prosedür var ancak kabaca ruh noktasının bulunduğu burçtan gezegenlere belirli yıllar sayarak ilerleyebiliriz. Hatta daha detayda aylara, haftalara hatta günlere kadar bölebiliriz. Örneğin ruh noktası Balık’ta olan birisi önce Balık’ı, sonra Koç, Boğa, İkizler şeklinde devam ederek diğer burçları ve dolayısı ile bu burçların yöneticilerini de hayatında yaşamaya başlar. Ancak her gezegen farklı uzunlukta yıllara sahiptir: Güneş 19 yıl, Ay 25 yıl, Merkür 20 yıl, Venüs 8 yıl, Mars 15 yıl, Jüpiter 12 yıl, Satürn ise Oğlak’ta 27, Saka’da 30 yıllık bir süre alırlar. İkinci seviyede aylıklarda bunların 1/12’sini alırlar. Diğer alt seviyelerde de böyle gider. Diğer detayları burada anlatamıyorum ancak meraklıları www.astro-seek.com websitesinde bu konu ile ilgili bir aplikasyon bulabilirler.

Bir örnek

Nazım Hikmet’in örneğinden gidecek olursak, Hikmet 19 yaşında iken 1921 Ocak ayında milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu’ya geçer. Bu dönemde Hikmet ruh noktasına göre Koç burcunu yaşamaktadır ve yöneticisi Mars ise onun haritasında Saka (özgürlük, bireysellik) burcunda 3. evdedir. (hareket ve çevresel değişiklikler). Mars bu durumda zaman yöneticisi olduğu için transitleri de önem kazanır. İlginçtir Mars da o sırada onun 4. evini (yuva, toprak, güvenlik) yani Balık burcunu (ayrıca natalde ruh noktasının olduğu yer) transit geçmektedir. 1938 yılında hakkında açılan davalar nedeni ile hapse girdi. (29 Ağustos 1938) Bu dönemde ruh noktasına göre İkizler burcunu yaşıyordu (1936 Temmuz’undan beri)  İkizler onun 7. Evinde yani karşıtlıklar, açık düşmanlıklar evinde yer alır ve yöneticisi Merkür ise Saka burcunda Mars ile birleşme içinde idi yani zarar görmüş durumda idi. (Mars ayrıca 12. Evin de (Akrep) yöneticisidir) Davaların sonuçlandığı 29 Ağustos 1938’de ise Merkür’ün Başak burcunda onun 10. Evinde (statü, toplum önünde olma) Başak burcunda (ruh noktasının tam karşısında) ve hatta geri harekette olduğunu görürüz.

Kısaca söylemek gerekir ise, kimi zaman çok hızlı ve önemsiz, gelip geçici gibi görülen bir Merkür dahi zaman yöneticisi olduğunda transitleri çok önemli hale gelir. Hayatımızda belirli dönemler vardır ve bu dönemleri biz farklı tekniklerle analiz ederek içinde yaşadığımız koşulları daha iyi analiz edebiliriz.

 

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