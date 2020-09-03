Rüveyda İsminin Anlamı Nedir? Rüveyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rüveyda kökeni Arapçadan gelen ve son zamanlarda ilgi toplayan isimler içerisinde geliyor. Yavaş yavaş Türkçede bilinmeye başlayan ve yerleşik olan Rüveyda adı, özellikle anlamı açısından çok sevilen isimlerden biridir. Ayrıca değişik okunuşu ve telaffuzu da yine beğeni toplayan yanlarından biridir.



Rüveyda Ne Demek?



Rüveyda kız çocukları için kullanılan ve rengi pembe olan en hoş isimler içerisinde gelmektedir. Özellikle anlamını öğrenen pek çok ebeveyn kız çocukları için bu ismi kullanmayı tercih etmektedir.



- Hoş

- İnce düşünceli

- Nazik



Böylesi özel ve güzel anlamları üzerinden Rüveyda ismi kız çocukları için en önemli seçenekler içerisinde yer almaktadır. Bu isim aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de Arapçada yaygın kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Arapçada kullanılan sözcük anlamı ise, ‘Adım adım, yavaş yavaş’ şeklinde geçmektedir. Ancak özellikle Türkçe içerisinde isim anlamları üzerinde en çok sevilen bir ad haline geldiğini söylemek mümkün.



Rüveyda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok bilinmemesi ve Arapça olmasa üzerinden pek çok ebeveyn bu isim hakkında bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle internet üzerinden Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Rüveyda ismi Kur'an'da geçen isimlerden biridir.



Hem harika anlamları hem de İslami açıdan önemli olması ile beraber, Rüveyda ismini kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda değişik ve etkili okunuşu üzerinden de son dönemlerde oldukça fazla sevilen isimler içerisinde yer alıyor.