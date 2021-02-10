Rüzgar Türbini Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Rüzgar Türbini Nasıl Yapılır?



Rüzgar türbini için temel olarak iki malzeme gerekmektedir. Birincisi rüzgarın içine dolacağı pervaneler, bir diğeri ise türbini tutacak olan çubuktur.



En Kolay Rüzgar Türbini Nasıl Yapılır?

● Rüzgar türbinlerinin çalışması için rüzgarın boşluklara dolması ve bu döngünün devam etmesi gerekmektedir.

● Evde kolay bir şekilde rüzgar türbini yapmak için öncelikle türbin olacak kısmın yapılması gerekmektedir.

● Ardından rüzgar türbininin çubuğa tutturulması gerekmektedir.

● Rüzgar türbininin dönebilmesi için sürtünmenin azaltılması ve hafif malzemelerin kullanılması daha iyi olacaktır.

● Türbinlerin şekillerinin oluşturulması için öncelikle kağıt ya da benzeri bir materyalin çember şeklinde kesilmesi gerekmektedir.

● Ardından türbinlerin şeklinin oluşturulması için çiçek halinde kesilmelidir.

Rüzgar Türbini Yapımı Malzemeleri

● Rüzgar türbini için en elzem malzeme, türbinleri oluşturacak olan yağlı kağıttır.

● Yağlı kağıdın kullanılması, hafiflik ve rüzgarın döndürmesini kolaylaştırmak için önemli bir kısımdır.

● Evde rüzgar türbini yapımı için bir çubuk ve iğne gerekmektedir.

● İğne ile türbin çubuğa sabitlenir. Aynı zamanda dönmesi için sürtünme azaltılmış olacaktır.

● Rüzgar türbini için türbinlerin aynı açıda ve desende eşit bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.

● Türbinlerin yapımlarında dikkatli olunması ve desene bağlı kalınarak ilerlenmesi önemli bir yapım aşamasıdır.

Rüzgar Türbini Yapımı Nasıl Yapılır?

● Rüzgar türbini yapımında ilk aşama olarak türbinleri yapmaktan başlamak en doğrusu olacaktır.

● Türbinlerden sonrasındaki aşamalar kolay ve hızlı şekilde gerçekleşecektir.

● Türbinlerin yapılmasında yağlı kağıdın orta kısmı belirlenmelidir.

● Büyüklüğüne bağlı olarak çember şeklinde kesilmelidir.

● Kesilen çemberin ortasında küçük bir çember daha çizilmelidir.

● Ardından kesme aşaması başlamaktadır. Bu kısımda türbin desenleri oluşturulacaktır. Çemberin ortasındaki küçük çembere kadar kesimler yapılmalıdır.

● Kesilen kısımlar, çemberin merkezinde aynı desende birleştirilmelidir. Sonrasında ortasında iğne ile sabitlenmelidir.

● Geçirilen iğne bir çubuğa sabitlenmeli ve rüzgar türbini, rüzgarın açısında tutulmalıdır.

● Gerekli görüldüğü hallerde türbinlerde oynama ve düzeltmeler yapılabilir.