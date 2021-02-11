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11.02.2021 - 06:17 |

Saat Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kartondan Ve Kağıttan Nasıl Saat Yapılır?

Özellikle ailece yapılabilecek aktiviteler içerisinde kartondan saat yapımı eğlenceli bir zaman sunuyor. Bu doğrultuda birbirinden güzel ve farklı tasarımlar altında saat yapmak mümkün. Peki boncuk yapımı ve malzemeleri: Evde kartondan ve kağıttan nasıl saat yapılır? İşte bu konuda merak edilenler.

Saat Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kartondan Ve Kağıttan Nasıl Saat Yapılır?
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Değişik renkler ve tasarımlar altında birbirinden güzel karton saat çeşitleri ele alınabilir. Özellikle çocuklar ve ailelerinin güzel bir zaman geçirmesi için özel bir fırsat tanıyor. Tabii diğer yandan özel tasarım altında kullanılabilecek kartondan saat tasarımı da hayata geçirilebilir. Bu konuda birçok değişik model yapısı altında güzel bir saat tasarımı, farklı boyutlar üzerinden elde edilebilir.

Saat Yapımı Malzemeleri

Eğitici ve öğretici bir imkan sağlarken aynı zamanda kullanım olanağı verecek saat yapımı, belli başlı bazı malzemeler üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Üstelik kişisel isteklere bağlı olarak harika tasarımlar altında güzel bir görünüm ortaya çıkarmak mümkün. Tabii bunun için belli başlı bazı malzemeler gerekir.

- Üç ayrı renge sahip kalın karton
- Bir pusula ile bir tabak
- Makas ve kalem
- Somunlu civata
- Tutkal
- Belirteçler
- İsteğe uygun dekoratif kutular

Bu malzemeler ele alınmak suretiyle harika ve kullanışlı bir kartondan saat tasarımı yapılabilir.

Kartondan Saat Nasıl Yapılır?

Aşamalı olarak yukarıdaki malzemeleri ele almak suretiyle kolayca ve kısa sürede kartondan saat yapmak mümkün.

- Öncelikle farklı kartonlardan bir daire çizmek adına pusula kullanılmalıdır. Özellikle ikinci karton daha küçük olmalıdır. Daha sonra merkezleri ortak hale gelecek biçimde üst üste yapıştırın.
- Kartonun boyutlarına göre okları çizin ve kesin.
- Dairenin tam ortasında bir delik açarak aynı şekilde okların üzerinde delik açın. Daha sonra bunları somun ve civata ile birleştirin.
- İşaretçileri kullanmak suretiyle dairenin etrafında 1'den 12'ye kadar rakamları yerleştirin.
- Daha sonra isteğe bağlı olarak farklı aksesuarlar kullanmak suretiyle güzel bir hale getirin.
- Özellikle çıkartma ve çizimi ile beraber aplike gibi değişik malzemeler üzerinde güzel bir görüntü elde etmek mümkün.

Bu doğrultuda birbirinden farklı tasarımlar ile beraber değişik renkler üzerinden bu şekilde harika saat tasarımı gerçekleştirmek mümkün. Tabii daha kalın ve sert kartonlar ile beraber, gerçek bir mekanizma üzerinden saatin çalışmasına da olanak verilebilir. Görsel açıdan ise bu şekilde hoş bir görünüm elde ederek, özellikle çocukların saati anlaması noktasında fırsat elde edilebilir. İlk başlarda 1'den 12'ye kadar rakam ve gelirken, zaman içerisinde 13'ten başlayarak 24'e kadar rakamlar eklenebilir.

 

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