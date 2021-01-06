Saç beyazlamasına ne iyi gelir? Saçın beyazlaması nasıl önlenir?

Saç beyazlamasını engellemenin doğal yöntemleri keşfedilmiştir. Her bir yöntem uzun yıllardır defalarca kullanılmıştır. Doğal çözümler olmasından dolayı saç derisine zarar vermemektedir. Bu yüzden de saçın rengini kaybetmesi ya da daha çok dökülmesi gibi bir problem oluşturmaz. Her ihtimale karşı bir uzmana görünmek de mantıklıdır. Bunu tercih etmeyenler için de herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği birkaç doğal malzeme ile kürler hazırlanabilir.



Saç beyazlamasına ne iyi gelir?

Saç beyazlamasına birkaç doğal malzemeler ile kür hazırlanabilir. Bu kürlerden bir tanesi de bal ile olandır. İhtiyaç olan malzemeler bal, keten tohumu, sarımsak ve limondur. Tüm bu malzemelerin blenderdan geçirilmesi gerekir. Kabuğu olanlar soyulduktan sonra sıvı hale gelecek şekilde blender ile hazırlanır. Ardından saçın beyaz bölgelerine uygulanır. Bu uygulama yatmadan önce saçtan mutlaka temizlenmelidir. Bir hafta boyunca her gün düzenli olarak kullanılmalıdır. Bir hafta içinde beyaz renkli saçlar yerine doğal renkli saçla gelecektir.

İkinci kür de tamamen doğal malzemelerden hazırlanabilir. Çörekotu, ısırgan tohumu, ceviz ve havuç tohumu gerekli olan malzemelerdir. Tüm bu yağlar bir kap ve kaşık yardımı ile güzelce karıştırılır. İyice karıştırıldıktan sonra da saç diplerine gelecek şekilde sürülmelidir. Ardından da gece yatmadan önce soğuk su ile güzelce temizlenmelidir. Tüm bu uygulamalar haftada en fazla iki kere olacak şekilde tekrarlanabilir.

Saçların beyazlaması nasıl önlenir?

Çay, defne yaprağı ve soğan kabuğu gibi bir karışım da saç diplerine uygulanabilir. Bu karışım belirli bir süre karıştırılmalıdır. Ardından da dinlenmeye alınmalıdır. Bunun sebebi de tüm karışımın birbirine etki etmesidir. Bu yöntem diğer kürlere göre biraz daha fazla zaman almaktadır. Hazırlanan kür saç beyazları olan yerin diplerine güzelce yedirilir. Her gün düzenli olarak uygulanabilir. Bu sayede beyazlar gözle görülür bir derecede azalır.



Saç beyazlamasına ne iyi gelir sorusunun çözümüne son olarak ceviz kürü tavsiye ediliyor. Bunun için ceviz içinden ziyade ceviz kabuklarına ihtiyaç var. Ceviz kabukları bir havanda güzelce dövülmelidir. Toz hale getirilen ceviz kabuklarının içerisine bir tutam ceviz yaprağı gerekir. Bu karışım sağlarda bir saat kadar bekletilir. Ardından temizlenip bir hafta kadar uygulanırsa sonuç verir.