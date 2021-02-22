Saç Dökülmesi Neden Olur, Nasıl Önlenir? İşte Saç Dökülmesinin Nedenleri...

Saçlar; estetik güzelliğin sağlanmasında oldukça önemlidir. Erkekler sosyal aktiviteye hazırlanmak adına saçlarıyla bakıma başlar. Kadınlar ise makyaj ve hazırlanma vaktinin önemli bir bölümünü saçlarıyla ilgilenerek geçirmektedirler. Saçların dökülmesi, kişinin kendine olan güvenini çok etkiler. Saç dökülmesi problemi, sıklıkla erkeklerin karşılaştığı bir sorundur. Bunun nedeni önemli oranda hormonal ve genetiktir.



Saç Dökülmesi Neden Olur?



Saç dökülmesinin en önemli sebepleri arasında stres yer almaktadır. Bunun dışında hormonel düzensizlik, fiziksel ve psikolojik stres, ilaç kullanmak, genetik yatkınlık gibi durumlar, saç dökülmesine neden olabilir.



Saç dökülmesi genel olarak; vitamin eksikliği ya da pek çok tür rahatsızlıklara bağlı şekilde ortaya çıkan bir durum olarak bilinir. Bunun dışında genetik faktörlerde saç dökülmesine neden olur. B3vitaminin eksik olmasıyla beraber kişinin saçları daha fazla dökülür.



Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?



Saç dökülmesinin önlenmesi adına belli başlı hususlara dikkat etmek önemlidir. Bununla beraber bu hususlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Stresten olabildiğince uzak durulmalıdır.

- Uyku saatlerine dikkat edilmelidir.

- Sigara, alkol gibi alışkanlıkların en aza indirilmesi gerekir.

- Antioksidan içerikli meyve ve sebzelerin tüketimi arttırılmalıdır.

- Vitamin eksikliklerini tamamlama gerekir.

- Çinko, bakır, B12, folik asit içerikli gıdalar tüketilmelidir.

- Fast- food stili beslenme alışkanlıklarından uzak durulması gerekir.

- Uzman gözetimi dışında saç sağlığı adına tavsiye edilen ilaçlar kullanılmamalıdır.



Gün içerisinde 100 tane saç dökülmesi, normal sınır olarak kabul edilir. Eğer aşırı miktarda saç dökülmesi yaşanıyorsa ve saçlarda gözle görülen incelme oluşma durumunda en kısa vakitte alanında uzman bir dermatoloğa başvurmak gerekir.



Saç Dökülmesi Belirtileri Nelerdir?



Saç dökülmesinin belirtileri arasında genel olarak;



- Saçın uzaması hızında yavaşlamanın ortaya çıkması saç dökülmesi belirtileri arasındadır. Bunun nedeni dökülmeyi yaşayan bireylerin saçında kalite kaybının varlığıdır. Kalite kaybı denilen bu durum; saçların dökülmelerine ve kırılmalarına sebep olan bir durumdur.

- Aşırı kepeklenme sorunu, saç dökülme belirtileri içerisinde bulunur. Aynı şekilde bu durum kaşıntı veya saç dibinde sızlanmaya sebep olabilmektedir.

- Bir başka belirtinin ise saçların cansız bir hale gelmesinden kaynaklıdır. Saçlarda dökülmenin fark edilmesi ile beraber, saçların sönükleşme ve cansızlaşmasının dışında saç parlaklığı da saçların dökülme belirtisi olarak tanımlandığını söylemek mümkündür. Bunun neticesinde saçta uzama sorunu yaşamaya başlanır. Saçlar artı 2 santimetreden fazla uzamamaya başlamaktadır.



Saçların Fazla Dökülmesi Hangi Hastalıkların Belirtisidir?



Saçların fazla bir şekilde dökülmesi, bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bununla beraber aşırı bir şekilde saçların dökülmesi sonucunda aşağıdaki hastalıkların varlığı düşünülmektedir. Bu hastalıkların aşağıdaki gibi sıralanması doğru olacaktır;



- Anemi,

- Şeker hastalığı,

- Tiroit kökenli hastalıklar,

- Romatizmal rahatsızlıklar,

- Böbrek üstü bezi rahatsızlıkları,

- İnsülin direnci şeklinde sıralanabilir. Bu durumların da saç dökülmesine sebebiyet vereceği unutulmamalı ve alanında uzman bir doktora görünmek gerekmektedir.