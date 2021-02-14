Saç Dökülmesi Nedir, Nedenleri Nelerdir? Aşırı Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Saç dökülmesi çoğu kaynağa göre genetik olarak sınıflandırılan bir rahatsızlıktır. Fakat saç dökülmesini geciktirmek ve önüne geçmek mümkün olmaktadır.

Saç Dökülmesi Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Genellikle saç dökülmesi olarak bilinen rahatsızlığın temel nedenleri arasında yetersiz beslenme ve yanlış uyku düzeni gelmektedir. Ayrıca bireylerin bazı durumları sık sık dert etmeleri ve stres gibi oluşumlardan dolayı da saç dökülmeleri başlar. Bu dökülmelerin önüne geçmek için yapılması gerekenler arasında en basitinden bu tarz stres durumlarından uzak durulması gerekir.

Yetersiz beslenme konusu ise daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin bireylerin dağlığını etkileyen en önemli durumların başında zararlı alışkanlıklar ve su tüketimi gelmektedir. Bu zararlı alışkanlıkları yenmek için yapılması gerekenlerden biri de bol bol su içmedir. Bu sayede saç dökülmesi bir miktar engellenir.

Daha çok erkeklerde gözlemlenen genetik saç dökülmesi durumlarının önüne geçmek için pek çok yöntem vardır. Fakat birçok uzmanda göre genetik saç dökülmesi önlenmesi son derece zor olmaktadır.

Aşırı Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Bireylerin dış görünüşlerini etkileyen en önemli uzuvlardan birisi de saçlar olmaktadır. Bu nedenle pek çok birey saçlarının dökülmemesini istemektedir. İlk olarak bu saç dökülmesini engellemek için uzman bir doktor ile iletişime geçilmesinde fayda vardır. Çünkü saç dökülmesi durumu daha çok karaciğerden gelen bir durum da olabilmektedir.

Aynı zamanda saç dökülmesi yetersiz beslenme veya eksik su alımı gibi önüne geçilebilir de olmaktadır. Bu nedenle ene yakın sağlık kuruluşundan yardım alınmasında fayda vardır. Son zamanlarda artan saç dökülmesi vakarının ortak özelliklerinden birisi de mevsim geçişleri olabilmektedir. Bu nedenle saç dökülmesi durumlarında belirgin bir artış durumları da söz konusu olabilir.

Günlük Ne Kadar Saç Dökülmesi Normaldir?

Günlük saç dökülmesi durumları oldukça değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliklerin başında günlük olarak duygu değişiminden hava değişimine kadar olmaktadır. Örneğin birey işe yürüyerek gidiyor ise saç dökülmesi artabilir. Veya aşırı havasız ortamlarda bulunuyor ise saç dökülmesi durumlarında artmalar olabilir. Yani günlük olarak aylık olarak ve yıllık olarak saç dökülmesi belirgin değişimler yaşar.

Ama genele araştırmalara göre günlük saç dökülmesi durumları yaklaşık 100 150 teldir. Bu denli saç dökülmesi durumları bazı bireylere oldukça yüksek gelebilmektedir. Fakat unutulamamış gereken saçın sayısı oldukça yüksektir. Yani bireyin saçlarının döküldüğü kadar yeni, saçlar her zaman gelir. Önemli olan bireyin saçına ve sağlığına uygun davranma alışkanlığının olmasıdır.

Saç Dökülmesini Önleyici Şampuanlar Nelerdir?

Saç dökülmesini önlemek için yapılması gereken ilk adım sürekli saç şampuanında değişiklikler yapılmamalıdır. Çünkü bireylerin sürekli olarak saç şampuanlarını değiştirmesi nedeni ile saç dökülmeleri meydana gelebilir. Eğer mümkün ise doğal sabun kullanılmasında fayda vardır. Özelikle saçları yıkma esnasında suya da dikkat edilmesinde fayda vardır. Yani birey daha çok soğuk su ile yıkar ise saçı için daha sağlıklı sonuçlar meydan gelmektedir.

Özellikle sıcak suya göre soğuk su daha çok saç köklerini tutmaktadır. Bu sayede saçta meydana gelen kırılmalar ve kopmalar en aza indirilmektedir. Saç dökülmesini önlemek için bazı kafein içeren şampuanlar kullanılmasında da fayda vardır. Fakat en sağlıklı sonuçlar için bir saç uzmanı doktordan yardım alınabilir.