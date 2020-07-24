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24.07.2020 - 14:34 |

Saçların uzamasını hızlandırmak mümkün mü?

Saçlarınızın yavaş uzadığını düşünüyorsanız, sağlıklı bir görünüm kazanarak daha hızlı uzamasına yardımcı olabilirsiniz…

Saçların uzamasını hızlandırmak mümkün mü?
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Geçmişte olduğu gibi bugün de adından sıkça bahsettiren Biotin yani B7 vitamini, vücuttaki birçok dokunun oluşumunda görev alır. Bu önemli görevinden dolayı adını Antik Yunan’da yaşam ve besleyici gıda anlamına gelen “Biotos” kelimesinden alsa da, son dönemde artık “Güzellik Vitamini” olarak anılır.

Başta saçlar, cilt ve tırnaklar olmak üzere vücuttaki pek çok doku daha sağlıklı görünmek için Biotin’e ihtiyaç duyar. Özellikle de saçlar…

Biotin yıpranan saçların kendini onarmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Onarılan ve yenilenen saçlar ise hem daha hızlı uzar hem de sağlıklı bir görünüme kavuşur. Saç dökülmesini gözle görülür şekilde azaltır.

Siz de saçlarınızın sağlıklı görünümünü yitirdiğini ve yavaş uzadığını düşünüyorsanız saç bakımınızı her adımında Biotin ile destekleyin. Kolay ve düzenli bir uygulama olması için Biotin içeren şampuan ve saç kremlerini tercih edebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapalım… Şampuan ve saç kremi seçerken saçınızın ne istediğini bilin ve doğal güzelliğini korumak için daima sülfatsız ürünler tercih etmeyi unutmayın.

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Bu bir ilandır.

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