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07.01.2021 - 18:50 |

Safra Kesesi İltihabı Belirtileri Nelerdir? Kolesistit Tanısı Ve Tedavi Yöntemleri

Safra kesesi vücut için önemli olmakla birlikte safra kesesinde oluşan sorunlar vücudu etkiler. Safra kesesi iltihabı belirtileri nelerdir, kolesistit tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Safra Kesesi İltihabı Belirtileri Nelerdir? Kolesistit Tanısı Ve Tedavi Yöntemleri
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Kolesistit, genellikle kistik kanalı tıkayan bir safra taşının varlığından kaynaklanan safra kesesinin iltihaplanmasıdır.

Safra Kesesi İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi iltihabı, karnın sağ tarafında, karaciğerin hemen altında küçük bir organ olan safra kesesinde oluşan kristal benzeri kütlelerdir. Safra kesesinin ana işlevi, safrayı (karaciğer tarafından yapılan) depolamak ve sindirime yardımcı olmak için ince bağırsakta salgılamaktır.

Akut kolesistitin semptomları şunlardır:

Karın ağrısı sağda veya karnın üst kısmında lokalize. Bu ağrılar, özellikle derin inspirasyonda, sağ hipokondriyumun palpasyonunda artar;

Ateş ve titreme;

İştah kaybı;

Bulantı ve / veya kusma.

Kronik kolesistit genellikle asemptomatiktir.

Akut kolesistit, karnın sağ üst kadranında şiddetli ve uzun süreli bir ağrı atağı ile başlar. Akut kolesistitli kişilerin en az% 95'inde de taş vardır. Genellikle iltihap, enfeksiyon olmadan başlar, ancak daha sonra gelişebilir. Enflamasyon, safra kesesinde sıvı birikmesine ve duvarlarının kalınlaşmasına neden olabilir.

Akut kolesistit, safra taşı olmayan bir kişide nadiren ortaya çıkar ( taşsız kolesistit ). Bununla birlikte, safra kesesi birikintiler içerebilir (taşları oluşturan malzemeye benzer mikroskobik parçacıklar). Akalsist kolesistit, diğer kolesistit türlerinden daha ciddidir. Şunlardan sonra ortaya çıkma eğilimindedir:

Büyük ameliyat

Ciddi yaralanmalar, ciddi yanıklar veya kan dolaşımının enfeksiyonu ( sepsis ) gibi ciddi hastalıklar

Uzun süre intravenöz beslenme

Uzun süreli oruç

Bağışıklık sistemi eksikliği.

 

Kolesistit Tanısı Nasıl Yapılır?

Doktor, semptomlara ve görüntüleme testlerinin sonuçlarına göre kolesistit teşhisini koyar.
Ultrason safra kesesinde safra kesesi taşlarını tespit etmek için en iyi yoldur.

Ultrason ayrıca safra kesesi etrafındaki sıvıyı veya akut kolesistitin tipik özelliği olan safra kesesi duvarının kalınlaşmasını da tespit edebilir. Çoğu zaman, ultrason probu üst karın üzerinde, safra kesesinin üzerinde hareket ettirildiğinde, kişi hassasiyeti bildirir.

Safra kesesi tarama akut kolesistit tanısı zor olduğu durumlarda etkili olan başka görüntüleme tekniğidir. Bu inceleme için, bir radyoaktif madde (radyonüklid) intravenöz olarak enjekte edilir.

Bir gama ışını kamerası yayılan radyoaktiviteyi algılar ve bir bilgisayar bir görüntü üretir. Bu, radyonüklidin karaciğerden safra kanallarına geçerken hareketini takip etmeyi mümkün kılar. Ayrıca karaciğer, safra kanalları, safra kesesi ve ince bağırsağın üst kısmının görüntülerinin alınmasını sağlar. Radyonüklid safra kesesini doldurmadığında, kistik kanalın bir safra taşı ile tıkanması muhtemeldir. Kolesintigrafi, doktorlar şüphelendiğinde de yararlıdır.

Karaciğerin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek ve hasarı kontrol etmek için bir karaciğer testi (kan testi) yapılır. Ancak bu testler teşhisi doğrulayamaz, çünkü safra kanalları tıkanmadıkça sonuçlar genellikle normaldir veya biraz yükselir.

Safra Kesesi İltihabının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Safra kesesi genellikle semptomlar ortaya çıktıktan sonra 24 ila 48 saat içinde çıkarılır. Akut
kolesistit doğrulanır ve ameliyat riski düşüktür. Kişi yaşlıdır veya şeker hastasıdır, çünkü bu kişilerde kolesistit enfeksiyonlara neden olma olasılığı daha yüksektir.

Safra kesesinin apse, kangren veya delinmesi gibi bir komplikasyondan şüphelenilir. Gerekirse ameliyat, atak geçinceye kadar 6 hafta veya daha fazla ertelenebilir.

Kronik kolesistitte, safra kesesi genellikle mevcut atak geçtikten sonra çıkarılır.
Safra kesesinin ameliyatla alınması (kolesistektomi) genellikle laparoskop adı verilen esnek bir fiber optik prob kullanılarak yapılır.

Karında küçük kesiler yapıldıktan sonra laparoskop ve cerrahi aletler kesilerden sokulur. Doktorlar daha sonra safra kesesini çıkarmak için aletleri kullanırlar. Laparoskop, cerrahın vücutta ne yaptığını görmesini sağlayan küçük bir kamera içerir.

 

 

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