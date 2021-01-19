Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir? Safre kesesi kanalı kanseri tedavi seçenekleri belerdir?

Safra kesesi kanseri genellikle safra kesesinin duvarında görülür. Safra kesesinin duvarında görülen safra kesesi kanseri kötü huylu tümörlerden oluşmaktadır.

Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir?

Safra kesesi kanseri belirtileri çoğu zaman net bir şekilde görülmez. Bazı durumlarda belirtiler başka hastalıklar ile de karıştırılabilir. Genellikle safra kesesi kanseri olan kişilerde sürekli bir karın ağrısı, çok sık yaşanan sindirim sistemi problemleri, sarılık, bulantı ve kusma görülür. Safra kesesi kanseri olan kişiler hızlı bir şekilde kilo verirler. İştahsız olduğu da gözlenen bu kişilerin idrar renkleri de koyu olur. Bu belirtilerden herhangi birisi görüldüğünde mutlaka uzman bir doktora gitmek gerekir.

Safra kesesi kanalı kanseri tedavi seçenekleri nelerdir?

Safra kesesi kanalı kanserinde bazı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Tedavinin başında doktorlar tarafından kanserin büyük bir bölümü çıkarılır. Daha ileri seviyede olan safra kesesi kanalı kanserlerinde karaciğer dokusu, lenf bezleri ve pankreas dokusu çıkarılır. Gerektiği bir durumda karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilir. Karaciğer naklinin ardından ise kanser tekrar edebilir. Kanser hücrelerini öldürmek için kemoterapi ilaçları kullanılır.

Safra kesesi kanal kanserinin iyileştirilmesi için radyasyon tedavisi de uygulanabilir. Ayrıca vücudun içindeki kanserli olan bölgeye yakın bir yere radyoaktif madde de yerleştirilebilir. İleri seviyelerde fotodinamik tedavi uygulanır. Bu tedavide ışığa duyarlı olan kimyasal toplar damara enjekte edilir. Safra kesesi kanalı kanserinde safra drenaj tedavisi de uygulanabilir.

Safra kesesi kanserinde kimler risk altında bulunur?

Safra kesesi hastalığı olan kişiler ilerleyen süreçte safra kesesi kanserine yakalanabilirler. O nedenle risk altındalardır. Obezite olan ve sağlıksız beslenen kişiler de risk altındadır. Bunun yanı sıra safra kesesi taşı olan kişiler mutlaka kontrole gitmeliler. Aksi durumda onlar da risk altında kalabilirler. Safra kesesi kanserine yakalanmamak için düzenli bir yaşam tarzının yanı sıra sağlıklı beslenmek de çok önemlidir.

Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır?

Her hastalıkta olduğu gibi safra kesesi kanserinde de erken teşhis çok önem taşır. Özellikle hastalığın erken evresinde hastalığın teşhis edilmesi ve çok geçmeden tedaviye geçilmesi gerekir. Hastalarda safra kesesi kanserine dair belirtiler olduğu takdirde ultrason, tomografi ve MR gibi tetkikler yapılarak hastalık bulgusu tespit edilir. Bu hastalığı taşıyan kişilerden biyopsi de alınır. Tüm bu yöntemler sonunda kanser tespit edilir.