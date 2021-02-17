Safra Kesesi Taşı Nedir, Nasıl Düşürülür? Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?

Safra kesesi taşı problemi uzun bir süre sessiz seyreden sinsi bir rahatsızlıktır. Zaman içerisinde ise safra kesesinde tıkanma ve iltihaplanma gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu sebepten dolayı böylesi bir rahatsızlık konusunda belirtiler üzerinden neler yapılabileceği büyük öneme sahiptir. Özellikle uzman bir doktora görünmek, doğru tedavi ele almak ve dengeli beslenme en önemli hususlar içerisinde geliyor.

Safra Kesesi Taşı Nedir?

Safra yollarından artakalan safrayı depolamak bu organın görevidir. Ancak eğer safra kesesi içerisinde kolesterol fazla ise bu noktada kristalleşme ortaya çıkar. Daha sonra bu kriterler bir araya gelmek suretiyle safra çamuruna oluşturur. Ardından glikoproteinler ile beraber sonuç olarak safra kesesi taşları meydana gelir. Diğer bir ifade ile safra kesesinin kasılıp gevşemesi ile beraber bölgenin hasar alması üzerinden safra kesesi taşı oluşur. Genel olarak sarı- kahverengi renkleri üzerinden bir görünüme sahipken, aynı zamanda siyah ya da sadece kahverengi olabilir.

Safra Kesesi Taşı Nasıl Düşürülür?

Safra kesesi taşı tedavi yöntemleri içerisinde ameliyat ön plana çıkar. Bu konuda özellikle laparoskopik ameliyat yöntemi daha çok değerlendirilir. Diğer bir ifade ile kapalı ameliyat yöntemi gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde tamamlanır.

Karın bölgesindeki üç dört farklı yerden açılmış olan 1’er santimetre büyüklüğündeki deliklerden, safra kesesi taşları çıkarılır. 1 gün yatış ile beraber hasta taburcu edilmekte ve ardından kısa sürede sağlıklı yaşantısına dönebilmektedir. Tabii ameliyat sonrası mutlaka sağlıklı ve düzenli beslenme ritüeli kazanmak büyük öneme sahip. O yüzden kişi bu dönemde beslenmesine gerektiğini çok dikkat etmelidir.

Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?

En çok merak edilen konular içerisinde safra kesesi taşı olanların nasıl beslenmesi gerektiği öne çıkıyor. Bu doğrultuda diyet ile sağlıklı beslenme ritüeli kazanmak oldukça önemlidir.

- Özellikle mutlaka yumurtadan uzak kalmak gerekir. Eğer yumurta yenmek isteniyor ise beyazı tüketilebilir.

- Yağlı etler, sakatatlar, kızartma veya şarküteri ürünlerinden mutlaka uzak durmak gerekir.

- Bitkisel yağlar hasar verebilir uzak durmak gerekir.

- Sebze çiğ tüketilmemelidir. Mutlaka haşlanmalı ya da pişirilmelidir.

- Özellikle doktor kontrolüne gidene kadar yoğurt ve sütten uzak kalınmalıdır.

- Kuru baklagiller, gaz yapan sebze ve meyveler ile beraber bulgur mutlaka düşük seviyelerde tüketilmelidir.

Bu ve benzeri unsurlara dikkat etmek suretiyle safra kesesi taşı problemi olanlar dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir.

Safra Kesesi Taşının Belirtileri Nelerdir?

Belli başlı bazı belirtiler ile beraber bu belirtileri bir araya getirmek suretiyle safra kesesi taşı sorunu olup olmadığı anlaşılabilir.

- Genel olarak karnın sağ üst kısmında ağrı meydana gelir.

- Ağrı ilerledikçe sırt bölgesine ve kanın önemli bölümüne yayılır.

- Daha şiddetli durumlarda mide bulantısı ve kusma yaşanabilir.

- Sindirimi zor yiyecekler nedeniyle şişkinlik meydana gelir.

- Özellikle sistik kanalın tıkanması nedeniyle 3 veya 6 saat içerisinde ciddi ve şiddetli ağrılar oluşur.

- Sonucunda ise daha ciddi noktalarda iltihaplanma ile karşı karşıya kalır.

Bu ve benzeri durumlar ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur. Belirtileri ele almak suretiyle buna göre teşhis ve tetkik üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır.