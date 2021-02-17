Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Safra Kesesi Taşı Nedir, Nasıl Düşürülür? Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?
17.02.2021 - 19:17 |

Safra Kesesi Taşı Nedir, Nasıl Düşürülür? Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?

Yaşam kalitesini önemli oranda azaltan safra kesesi taşları, zaman içerisinde ciddi hastalıklar yaratabiliyor. Ağrılı seyreden bir rahatsızlık olması ile beraber, mutlaka teşhis ve tedavi üzerinden uygulamaların ele alınması gerekir. Peki safra kesesi taşı nedir, nasıl düşürülür? Safra kesesinde taş olanlar ne yememelidir? İşte bu konuda merak edilenler...

Safra Kesesi Taşı Nedir, Nasıl Düşürülür? Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?
ABONE OL

Safra kesesi taşı problemi uzun bir süre sessiz seyreden sinsi bir rahatsızlıktır. Zaman içerisinde ise safra kesesinde tıkanma ve iltihaplanma gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu sebepten dolayı böylesi bir rahatsızlık konusunda belirtiler üzerinden neler yapılabileceği büyük öneme sahiptir. Özellikle uzman bir doktora görünmek, doğru tedavi ele almak ve dengeli beslenme en önemli hususlar içerisinde geliyor. 

Safra Kesesi Taşı Nedir? 

Safra yollarından artakalan safrayı depolamak bu organın görevidir. Ancak eğer safra kesesi içerisinde kolesterol fazla ise bu noktada kristalleşme ortaya çıkar. Daha sonra bu kriterler bir araya gelmek suretiyle safra çamuruna oluşturur. Ardından glikoproteinler ile beraber sonuç olarak safra kesesi taşları meydana gelir. Diğer bir ifade ile safra kesesinin kasılıp gevşemesi ile beraber bölgenin hasar alması üzerinden safra kesesi taşı oluşur. Genel olarak sarı- kahverengi renkleri üzerinden bir görünüme sahipken, aynı zamanda siyah ya da sadece kahverengi olabilir.

Safra Kesesi Taşı Nasıl Düşürülür?

Safra kesesi taşı tedavi yöntemleri içerisinde ameliyat ön plana çıkar. Bu konuda özellikle laparoskopik ameliyat yöntemi daha çok değerlendirilir. Diğer bir ifade ile kapalı ameliyat yöntemi gerçekleştirilir ve 1 saat içerisinde tamamlanır.

Karın bölgesindeki üç dört farklı yerden açılmış olan 1’er santimetre büyüklüğündeki deliklerden, safra kesesi taşları çıkarılır. 1 gün yatış ile beraber hasta taburcu edilmekte ve ardından kısa sürede sağlıklı yaşantısına dönebilmektedir. Tabii ameliyat sonrası mutlaka sağlıklı ve düzenli beslenme ritüeli kazanmak büyük öneme sahip. O yüzden kişi bu dönemde beslenmesine gerektiğini çok dikkat etmelidir.

Safra Kesesinde Taş Olanlar Ne Yememelidir?

En çok merak edilen konular içerisinde safra kesesi taşı olanların nasıl beslenmesi gerektiği öne çıkıyor. Bu doğrultuda diyet ile sağlıklı beslenme ritüeli kazanmak oldukça önemlidir.

- Özellikle mutlaka yumurtadan uzak kalmak gerekir. Eğer yumurta yenmek isteniyor ise beyazı tüketilebilir.

 - Yağlı etler, sakatatlar, kızartma veya şarküteri ürünlerinden mutlaka uzak durmak gerekir.

 - Bitkisel yağlar hasar verebilir uzak durmak gerekir.

 - Sebze çiğ tüketilmemelidir. Mutlaka haşlanmalı ya da pişirilmelidir.

 - Özellikle doktor kontrolüne gidene kadar yoğurt ve sütten uzak kalınmalıdır.

 - Kuru baklagiller, gaz yapan sebze ve meyveler ile beraber bulgur mutlaka düşük seviyelerde tüketilmelidir.

 Bu ve benzeri unsurlara dikkat etmek suretiyle safra kesesi taşı problemi olanlar dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir.

Safra Kesesi Taşının Belirtileri Nelerdir?

Belli başlı bazı belirtiler ile beraber bu belirtileri bir araya getirmek suretiyle safra kesesi taşı sorunu olup olmadığı anlaşılabilir.

 - Genel olarak karnın sağ üst kısmında ağrı meydana gelir.

 - Ağrı ilerledikçe sırt bölgesine ve kanın önemli bölümüne yayılır.

 - Daha şiddetli durumlarda mide bulantısı ve kusma yaşanabilir.

 - Sindirimi zor yiyecekler nedeniyle şişkinlik meydana gelir.

 - Özellikle sistik kanalın tıkanması nedeniyle 3 veya 6 saat içerisinde ciddi ve şiddetli ağrılar oluşur.

 - Sonucunda ise daha ciddi noktalarda iltihaplanma ile karşı karşıya kalır.

Bu ve benzeri durumlar ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur. Belirtileri ele almak suretiyle buna göre teşhis ve tetkik üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
    Betül Yergök
    Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
    Tuğçe Dural
    Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
    Hakan Kütahya
    Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

    Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

    İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

    İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

    Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

    Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

    El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

    El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet