Sağlıklı Beslenme Nasıl Olur? Kişiye Göre Hazırlanan Sağlıklı Beslenme Listesi, Programı...

Sağlıklı beslenme, dengeli bir yiyecek listesine uyulmasını gerektirmektedir. Bu diyet listesi içinde dengeli olarak protein, karbonhidrat ve yağ tüketilmelidir.



Sağlıklı Beslenme Nasıl Olur?



Sağlıklı beslenmek için organik olmayan yiyecekleri, yemek listesinden çıkarmak gerekmektedir. Sağlıklı beslenmek için özellikle öğünlerin saatleri ve ara öğünler belirlenmelidir. Bu sayede vücut için gerekli olan enerji dengeli olarak alınacaktır.



Sağlıklı bir beslenme şeklini edinmek isteyen kişiler, kendine ait bir sağlıklı beslenme listesi oluşturabilir. Bu içerikler kiloya bağlı olarak oluşturulmalıdır. Özellikle günlük ne kadar kalori yakıldığı ya da spor yapılma durumları değiştirebilmektedir.



Gün içinde sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğu taktirde vücutta yağ erimesi ve daha enerjik olma durumları gözlenebilir. Bu durumun oluşturulması için bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınmak gerekir.

Organik olmayan şeker ürünleri tüketilmemelidir.

Un ve un ürünlerinin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Dengeli olarak protein ve karbonhidratın yanında sağlıklı yağlar kullanılmalıdır.

Bağımlılık oluşturan nikotin ve kafein türlerine sınırlandırma getirilmelidir.

Sağlıklı beslenmenin içinde olmaması ya da az olması gereken ürünler başlıca bu şekildedir. Sağlıklı bir beslenmenin içinde vitamin ve sebze ürünleri yer almalıdır. Bunun yanı sıra kahvaltı sırasında kaliteli yiyeceklerden enerji alınmalıdır.



Kişiye Göre Hazırlanan Sağlıklı Beslenme Listesi, Programı



Kişinin kendi boyutlarına ve kilosuna bağlı olarak günlük alınması gereken kalori miktarı bulunmaktadır. Aynı zamanda kişinin günlük yaşantısına ve metabolizmasına bağlı olarak kalori miktarı belirlenmelidir.



Kalori miktarının belirlenmesi ile birlikte bu belirlenen kalori miktarı protein, karbonhidrat ve yağ şeklinde ayrılmalıdır. Bu aşamada gün olarak öğünlere bölünerek kişisel bir sağlıklı beslenme programı oluşturulmaktadır.



Günlük olarak olabildiğince öğünlerin sayısı arttırılmalıdır. Bu öğünlerden 3 tanesi ana öğünler olmalıdır. Bunun yanında en az 2 tane ara öğün belirlenmelidir. Ara öğünlerin içinde enerji verecek ve metabolizma düzenleyecek ürünler tercih edilebilir.

3 ana öğünden olmak üzere toplamda 5 öğün belirlenmelidir.

Ana öğünlerde dengeli olarak beyaz et, kırmızı et gibi proteinler alınmalıdır.

Gün içinde öğünlerde sebzelere yer verilmelidir.

Ara öğünler sırasında tok tutacak ve enerji verecek ürünler tercih edilmelidir.

Diğer öğünlere nazaran akşam yemeği daha hafif olmalıdır.

Akşam yemeğinden sonra yiyecek yenilmemesine dikkat edilmelidir.

Sağlıklı Beslenmek İçin Nasıl Düzen Oluşturulur?



Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için düzenli ve disiplinli saatler gerekmektedir. Bu aşamada uyku düzeni ve günlük olarak işleyişin nasıl olacağı önemlidir. Sağlıklı bir beslenme içinde kahvaltı öğünü en önemlisi olarak gösterilmektedir.



Sağlıklı bir beslenme düzeninde meyve ve sebze tüketimi haftaya yayılmalıdır. Kişinin kilosuna bağlı olarak alması gereken protein miktarı bulunmaktadır. Kilo başına 1 gram olmak üzere en az protein tüketilmelidir.



Kişisel Sağlıklı Beslenme Diyeti Nasıl Olmalı?



Kişinin kendine göre belirleyeceği sağlıklı beslenme programında sağlık problemleri ve yaşı da katılmalıdır. Bu durum içinde rahatsızlıklar ve yaşına bağlı olarak içeriklerde değişiklikler yapılabilir. Bu sayede kişi için en mükemmel beslenme şekli tayin edilmiş olmaktadır.



Kişinin özel durumuna göre, yani kilo alma isteği ya da verme isteğine bağlı olarak protein ve karbonhidrat dengesinde değişikliklere gidilebilir. Bu sayede kişinin vücudu ideal dengeye getirilmiş olacaktır. Kişinin ideal kilosu, boyuna bağlı olarak daha etkili olarak ölçülmektedir.