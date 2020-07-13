Sağlıklı görünmenin doğal yolu, doğal estetikten geçiyor

Etkileyici ve çekici görünmek her dönem ilgi odağı olmuştur. Sağlıklı bir görünüş estetik dokunuşlarla birleştiğinde ise her dönem cezbedici bir unsur olarak görülmüştür. Doç.Dr. Tayfun Türkaslan "Bizler için yaptığımız operasyonlar kadar uygulama öncesi ve sonrası da büyük önem taşıyor. Yapılan işlemler her ne kadar teknolojik olarak bizlere yardımcı olsa da çalışmalarda uygulanan kişisel teknik bizlerin başarısını ortaya koyan imzalardır.

Doğal yapıyı bozmadan taze bir görünüş elde ediliyor

Tüm operasyonlarımızda öncelikle hastayı sağlıklı bir görünüşe kavuşturmak için dokunuşlar yapıyoruz.Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiğimiz badem gözü ameliyatında da uyguladığımız teknikle doğal yapıyı bozmadan hastalara taze bir görünüşe sahip olmalarını sağlıyoruz.

Uygulamış olduğumuz bu tekniği şimdi tüm vücut estetiğinde kullanıyoruz. Bu da hastaya daha fazla öz güven, ruhsal ve duygusal mutluluk sağlıyor" diye belirtti.

Bu teknik başka hangi alanlarda kullanılıyor?

Bu teknik yağ aldırma, yüz estetiği ameliyatları, meme estetiği ve vücut şekillendirmede kullanılıyor.