Sağlıklı saçlara kavuşmak için saçlarınıza nasıl bakmalısınız?

Nemlendirici ürünler kullanın

Herhangi saç bakım rutininin temeli besleyici bir saç bakım sistemi ve ürünleridir. Saç tellerinizi nemlendirmek ve korumak için formüle edilmiş ve nemlendirici özelliği yüksek bir şampuan ve saç kremi ikilisi kullanın.

Sıcak duştan uzak durun

Duşta hepimiz sıcak suyu oldukça seviyoruz. Sıcak suyun duşta saçımıza ve cildimize döküldüğünde inanılmaz hissettirdiğini inkar edemeyiz. Ancak gerçek şu ki, sıcak su saçınızı doğal yağlarından ayırır ve sizi daha kuru saçlarla baş başa bırakır. Bu neden ile saç sağlığınızı korumak için daha ılık derecelerde su ile duş almayı tercih edin.

Mutlaka saç kremi kullanın

Karışıklıklar ve düğümlerle uğraşmak söz konusu olduğunda, kırılmayı önlemek için mümkün olduğunca yumuşak olmanız gerekir. Bu neden ile saçınızı yıkarken saç kremi uygulama adımını atlamayın.

Saçınızı kurumaya bırakın

Kış aylarında zor olduğunu bilsek de saçınızı fön makinesi ile kurutmak yerine kendi kendine kurumasını sağlamak ona nemini kaybettirmeyecek ve kırılmasını önleyecektir.

Kırıklardan kurtulun

Saçlarınızı kesmek sizi korkutsa da, kırık ve bölünmüş uçlara tutunmak size herhangi bir iyilik sağlamaz. Saçınızı en sağlıklı şekilde tutmak için düzenli düzeltmeler yaparak kırılmaların önüne geçin.