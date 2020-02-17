Sağlıklı ve uzun tırnaklara kavuşmak için 4 ipucu
Tırnaklarınız için belirli kurallara dikkat ederek ve gerekli bakımları yaparak güçlü ve uzun tırnaklara sahip olabilirsiniz. İşte hızlı tırnak uzatma yolları...
1. Doğru teknik ile törpüleyin
Tırnaklarınızı törpüleme şekli; tırnaklarınızın uzama sürecinde büyük rol oynar. Örneğin tırnaklarınızı küt ya da kare şekilde törpülemek tırnaklarınızın çabuk kırılmasına neden olabilir. Tırnaklarınıza daha dairesel şekiller verirseniz; tırnaklarınız daha az kırılır böylece daha çabuk uzamış olur.
2. Tırnaklarınızı havalandırın
Tırnaklarınıza devamlı oje sürmek; tırnaklarınızın hava almasını engeller. Hava almayan tırnak; sararır ve daha yavaş uzar. Bu neden ile haftada 1-2 gün tırnaklarınızı dinlendirmeli ve oje sürmemelisiniz. Sağlıklı tırnak daha çabuk uzayacaktır.
3. Aseton kullanımı
Sürekli aseton kullanımı tırnakları yıpratarak incelmesine sebep olur. Bu neden ile aseton kullanımı en aza indirilmeli ve aseton kullanıldıktan sonra eller sabun ile yıkanmalıdır.
4. Düzenli ve dengeli beslenin
Hücre yenilenmesini sağlamak amacı ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve yağları doğru tüketmeniz oldukça önemlidir. Besin yetersizliği tırnakların uzamasını yavaşlatabilir.