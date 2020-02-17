Sağlıklı ve uzun tırnaklara kavuşmak için 4 ipucu

1. Doğru teknik ile törpüleyin

Tırnaklarınızı törpüleme şekli; tırnaklarınızın uzama sürecinde büyük rol oynar. Örneğin tırnaklarınızı küt ya da kare şekilde törpülemek tırnaklarınızın çabuk kırılmasına neden olabilir. Tırnaklarınıza daha dairesel şekiller verirseniz; tırnaklarınız daha az kırılır böylece daha çabuk uzamış olur.

2. Tırnaklarınızı havalandırın

Tırnaklarınıza devamlı oje sürmek; tırnaklarınızın hava almasını engeller. Hava almayan tırnak; sararır ve daha yavaş uzar. Bu neden ile haftada 1-2 gün tırnaklarınızı dinlendirmeli ve oje sürmemelisiniz. Sağlıklı tırnak daha çabuk uzayacaktır.

3. Aseton kullanımı

Sürekli aseton kullanımı tırnakları yıpratarak incelmesine sebep olur. Bu neden ile aseton kullanımı en aza indirilmeli ve aseton kullanıldıktan sonra eller sabun ile yıkanmalıdır.

4. Düzenli ve dengeli beslenin

Hücre yenilenmesini sağlamak amacı ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve yağları doğru tüketmeniz oldukça önemlidir. Besin yetersizliği tırnakların uzamasını yavaşlatabilir.